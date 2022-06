Betis, Sevilla, Espanyol y Real Sociedad, entre los 44 clubes que han espiado al nuevo talento israelí

Este cotizado mediapunta de 18 años inició la remontada ante Serbia en el duelo que suponía el aldabonazo al Europeo sub 19

España, la nación más laureada (con 11 títulos) en el Campeonato de Europa sub 19 masculino, la puerta de acceso al Mundial sub 20, no podrá revalidar su título ni aumentar su palmarés en la XXI Edición del torneo, que arrancó en tierras eslovacas este sábado. Después de dos entregas canceladas por las restricciones de la pandemia del coronavirus (las de Irlanda del Norte 2020 y Rumanía 2021), vuelve el fútbol en la categoría con un evento que concita a los ojeadores de todo el Mundo, ansiosos de captar a una edad todavía temprana y un precio previsiblemente más bajo a las estrellas del futuro. Por eso mismo, hasta cuatro clubes españoles mandaron representantes para ver en directo el Serbia-Israel de hoy domingo, saldado con triunfo visitante por 1-2.

Real Betis, Sevilla FC, RCD Espanyol y Real Sociedad son las entidades con 'scouts' acreditados de un total de 44, según desvela la cuenta especializada @RdScouting, que añade, entre otros, los nombres de Stade Rennais, Eintracht de Frankfurt, Torino, Norwich City, Tottenham Hotspur, Udinese, Olympique de Marsella, PSV Eindhoven, Juventus, Sassuolo, Manchester United, Borussia Mönchengladbach, Mónaco, Sporting Clube, Borussia Dortmund, Brighton & Holve Albion, Rangers FC... Sin duda, algún jugador debía llamar poderosamente la atención de tantos equipos. Y la misma fuente aclara que se trata de Oscar Gloch.

Gluh en su nomenclatura hebrea original es un mediocentro creativo y ofensivo de 18 años que ya ha sido internacional hasta en categoría sub 21 con la selección de Isreal, Milita en el Maccabi de Tel Aviv desde que cumplió precisamente la mayoría de edad el pasado mes de abril. Con dos años por delante de contrato, pues según la legislación de aquel país no se puede blindar a un futbolista de esa edad por más tiempo, marcó tres goles en 10 partidos en su estreno como profesional. Mediapunta ambidextro y de gran manejo del balón, con criterio y fluidez para el pase, aunque también con una enorme pegada, inició este domingo la remontada ante Serbia con un gran disparo desde media distancia, aunque los balcánicos, que se habían adelantado y vieron cómo los hebreos se ponían 1-2, lograron empatar sobre la bocina.

El Espanyol, que habría visitado Tel Aviv recientemente para entrevistarse con el Maccabi y con la familia de Gloch, tendría cierta ventaja para hacerse con sus servicios, aunque la operación no está ni mucho menos cerrada, por lo que otros muchos pretendientes del centrocampista se encuentran tras sus pasos.