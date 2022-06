Respaldo a la campaña de abonos bética y... nuevo récord

El Betis alcanza los 15.000 abonados en poco más de 48 horas

Sólo lleva poco más de dos días y ya hay 15.000 socios. El Real Betis presentaba el pasado lunes la campaña de abonos para la temporada 22-23 con una subida de precios en un promedio de un 15% con respecto a la temporada anterior. Un aumento que, viendo la situación que vivimos, podría generar polémica, pero que, aunque ha supuesto el lógico revuelo, ha sido respaldada por la mayoría de la afición verdiblanca.



Los aficionados heliopolitanos consideran como lógico y necesario un aumento que llega tras dos años con los abonos congelados por la pandemia y así lo dejaban claro en la #EncuestaHelvetia. El buen momento del club también invita a ello y entienden que deben respaldar cualquier esfuerzo que se haga para, como poco, mantener la plantilla actual y aspirar a las mismas metas de la pasada temporada.





"El Betis es de todos" es el lema con el que el club ha lanzado esta campaña y con la que quiere involucrar a todos los béticos en los éxitos de su equipo. Y ha tenido éxito, pues los aficionado no sólo demuestran su compromiso con palabras sino también con hechos. Desde que se abrió el periodo para los nuevos abonos este pasado martes, en poco más de 2 días, ya se han alcanzado los 15.000 socios. Y no hace ni 24 horas que el Betis anunciaba que había llegado a los 10.000, por lo que mantiene un ritmo superior a los 5.000 socios diarios.El Real Betis Balompié espera cubrir este año el cupo máximo de 50.373 abonados y todo hace indicar que lo conseguirá. Aparte de ese 15% de subida con respecto a la temporada anterior, el club tuvo un detalle con los abonados que donaron al Betis el dinero correspondiente a los cinco partidos que no pudieron disputarse con público en la campaña 19/20 -tras el parón- y les ha mantenido los precios sin la mencionada subida.Para el resto de los abonados adultos, el precio de los abonos oscila entre los 305 euros de la grada de animación en Gol Sur y los 1.055 del primer anfiteatro de Preferencia. También hay descuentos para personas mayores, discapacitadas, y socios juveniles e infantiles.El carnet para la temporada 22-23 incluye la entrada a todos los partidos de Liga y a los tres encuentros de la Fase de Grupos de la UEFA Europa League.