Gonzalo Plata, seguido por el Betis para reforzar sus extremos, ya ha decidido su futuro

Cedido por el Sporting CP en el Valladolid, los pucelanos no ejercieron la opción de compra de 10 millones y tratan de rebajarla, pero hay más interesados

Se recupera de un fuerte esguince de tobillo, sufrido justo antes de las vacaciones en un amistoso con su selección, Ecuador, contra Cabo Verde. Las imágenes de su retirada del campo en camilla asustaron a propios y extraños, porque muchos pensaron que su prometedora carrera se vería truncada a las primeras de cambio, si bien, por fortuna, todo quedó en un susto. Ni siquiera debe tener problemas para iniciar la pretemporada en unos días, seguramente con el Sporting Clube, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024, ya que las molestias han desaparecido casi del todo. Mientras tanto, Gonzalo Plata apura las vacaciones en su tierra natal, donde es un auténtico ídolo. Así, despertó una enorme expectación cuando fue a ver en directo a su ex equipo, Independiente del Valle, jugar contra el Atlético Samborondón en la Copa de Ecuador.

El extremo, de apenas 21 años, ha sobresalido en el recién ascendido Valladolid, con el que marcó seis goles y cinco asistencias en 31 encuentros oficiales, siendo una de las claves del éxito pucelano. Zurdo que suele partir desde la derecha, como Luiz Henrique, el Betis lo tiene en su agenda por si, como ocurrirá, los albivioletas no ejercen la opción de compra pactada en su contrato de cesión, cifrada en 10 millones de euros. Ronaldo, presidente de los castellano-leoneses, está intentando rebajarla o repetir préstamo, si bien los 'Leoes' se frotan las manos ante el seguimiento heliopolitano (cuadraba más como alternativa al brasileño de Fluminense que como complemento ahora para la otra banda, todo sea dicho, pero el interés existió) y de otros clubes de la Premier. De hecho, el Leeds estaría dispuesto a satisfacer las exigencias lisboetas para que Plata sea el relevo de Raphinha, al que tientan Arsenal y Barcelona.

Por su parte, el atacante centroamericano tiene bastante claro lo que desea hacer con su futuro. Así lo confesaba recientemente a El Canal de Fútbol de su país: "Estoy muy bien y me encuentro tranquilo. Todavía tengo un poco de tratamiento, pero estoy listo para volver a entrenarme. ¿Qué haré al año que viene? Todavía no sé; cualquier cosa, pero estoy en Europa y me quedo. No sé de qué hablan los presidentes de los clubes con mi representante, pero le dije a Ronaldo que me quiero quedar (en el Valladolid). Me respondió que haría todo lo posible por mantenerme, sobre todo ahora que están en Primera división. Quiero quedarme allí".