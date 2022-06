Con su futuro en el Betis todavía en el aire, Álex Moreno ya luce su 'otra' camiseta

A seis días de iniciar la pretemporada con el Betis, el Fulham, su principal pretendiente este verano, cierra otros fichajes sin haber perdido su pista

Álex Moreno apura sus vacaciones en casa y se ha enfundado esta semana otra camiseta. El 'look' blanquinegro recuerda al del Fulham, su principal pretendiente en este verano que apenas acaba de arrancar, pero no es el caso. Se trata de la equipación oficial de su campus, que celebra su VI Edición en las instalaciones de Vilafranca del Penedés donde él mismo empezó a dar patadas a un balón. Un centenar de niños y niñas de entre 6 y 18 años disfrutarán de las actividades programadas por el 'staff' del lateral zurdo, que visitará a diario a los chicos y que traerá un invitado de excepción. Este año le toca al barcelonista Óscar Mingueza, que hará las delicias de pequeños y mayores antes de que el viernes se baje el telón con la entrega de premios y diplomas, más una copa de cava para los padres.

El ex del Rayo Vallecano está citado el próximo lunes 4, como el resto de sus compañeros, para iniciar la pretemporada con el Betis, pero su futuro no está del todo claro. Sin propuestas en firme por el momento, en la planta noble del Benito Villamarín ya conocen a través de un intermediario autorizado que el recién ascendido a la Premier League llegaba hasta los 10 millones de euros por su carrillero, una cantidad considerada insuficiente, ya que no se plantearían venderle por menos del doble de lo que costó. En 15 kilos está el precio de salida de un futbolista que ha completado una magnífica temporada, siendo el defensa más prolífico de cara a la meta contraria de LaLiga, revalorización que, unido a su tasación objetiva por parte de 'Transfermarkt' en 18 millones y su reciente renovación hasta 2025, permiten a los heliopolitanos exigir un desembolso mayor por parte de los londinenses.

El Fulham se ha centrado en otras operaciones, como la compra del pivote del Sporting CP Palhinha (18+4), la del mediapunta del Manchester United Andreas Pereira (10+3) y la del lateral derecho del Liverpool Neco Williams (en negociaciones, compitiendo con el Nottingham Forest). Que no suenen más laterales izquierdos que el complicado Luca Pellegrini, por el que la Juventus pagó en su día 22 kilos, es una prueba de que los de Marcos Silva no se han olvidado de Álex Moreno, aunque, según ha podido saber ESTADIO, el catalán no tiene un interés especial en cambiar de aires. Se siente querido y valorado en La Palmera, donde por fin ha encontrado el rendimiento esperado. Obviamente, estudiará con su agente, Pini Zahavi, todas las ofertas que le lleguen, pero no presionará en principio para salir, como anticipó hace unos días el vicepresidente bético, José Miguel López Catalán: "Casi todos quieren quedarse".

Por si las moscas, como ocurre en otras demarcaciones, el director general deportivo, Antonio Cordón, tiene avanzadas gestiones por repuestos de garantías por si fuera necesario activarlas con el paso de las semanas. En Heliópolis son firmes en su decisión de no malvender a nadie, asumiendo unas cuentas negativas en el inminente cierre del ejercicio fiscal 21/22, con lo que acogerían al prorrogado plan Covid que puso en marcha LaLiga y que permite a los clubes 'endeudados' y con saldo negativo equilibrarse en los próximos 3-5 años, aunque deberán vender antes del 1 de septiembre, algo que el Betis pensaba hacer de todas formas para inscribir a Luiz Henrique y Luiz Felipe, amén de los retoques que faltarían a la plantilla de Manuel Pellegrini.