Campaña lo reúne todo

Ocupa una posición que busca la dirección deportiva nervionense, es versátil, especialista a balón parado, sevillista, su libertad cuesta sólo 15 millones, tendría una posible segunda venta, está a las puertas de la selección... Resulta complicado encontrar más motivos para que el Sevilla vaya a por José Gómez Campaña (25), pero la realidad es que, a día de hoy, el asunto no ha pasado de los clásicos contactos.

Su agente, Enrique Rosado, estuvo el viernes en las gradas del Ciutat de Valencia viendo el Levante-Girona y eso ha despertado cierto recelo en el club granota, donde por ahora no consiguen renovar al mediocentro, al que le resta una temporada y media de contrato.

El caso es que en las gradas había también ojeadores de varios equipos de la Serie A, donde están decididos a apostar fuerte por Campaña. El Levante, mientras recibe tanteos, ha subido su oferta al canterano nervionense, tratando de ampliar su contrato 3-4 temporadas más y, sobre todo, de subirle su cláusula de rescisión, que se situaría entorno a los 40 millones de euros, siempre y cuando se mantuviese en Primera.

Esa firma ya le alejaría definitivamente de un Sevilla que lo valora como opción, pero que no llega a decidirse, mientras Luis Enrique valora hacerle debutar en la selección. Eso le pondría también en otra órbita.

Campaña, tras jugar en Alemania, Italia, Inglaterra y Portugal, ha madurado como jugador, creciendo mucho en la toda de decisiones y, sobre todo, en el apartado defensivo. Es muy completo y existen muy pocos con su perfil.

Sin descartar que alguien abone su cláusula, el futbolista sevillano avanzaría en su renovación con el Levante si Caparrós no realizase movimiento alguno. Y es que Campaña está muy agradecido al Levante y, al contrario que otros, no se deja guiar por el dinero, queriendo, obviamente, mejorar. Lo extraño, en cualquier caso, es que el director de fútbol del Sevilla no haya movido un dedo.

Hasta ahora, claro, porque se da la circunstancia de que Caparrós está hablando con el agente de Morata, un Juanma López que tiene en su misma empresa a Campaña -representado por Enrique Rosado-, por lo que no es de extrañar que el nombre del mediocentro salga a colación durante los próximos días... De momento, el utrerano está centrado en intentar fichar al delantero.