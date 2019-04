Banega y el nuevo mantra

. Los mismos que decían quepara el Sevilla, porque llegaba de "un equipo menor". Los mismos que deslizaban que, por contar 31 años. Los que, sin haberlo visto antes en el Toulouse y sin reparar en que el ataque posicional de Sampaoli no le beneficiaba. Los que estuvieron a punto de impedir, con sus críticas, que en Nervión disfrutasen de, obviando sus problemas personales y lo complicado, a veces, que resulta una adaptación. Los mismos que, después de llegar sin apenas ponerse las botas en toda la temporada y de lesionarse por ello. Los que ahora critican que el entrenador quite del campo al hispano-marroquí en el 60'. Los que opinan, según el resultado que refleje el marcador.. Los que, por suerte,en un club, en definitiva.

Son los mismos que ahora echarían a Banega por su torpe expulsión ante el Girona. Porque dicen las cosas en caliente. Porque olvidan el pasado. Porque no analizan el juego. Porque obvian que es un humano, que no tuvo descanso en verano, que lleva ya 51 partidos (más de 4.000 minutos) en sus piernas, que ha sido el mejor durante buena parte de la temporada, que lleva ocho goles y once asistencias siendo casi siempre pivote defensivo, que ha jugado en una posición que no es la suya y sin apenas ayudas, que dejó de ganar bastante dinero por volver, que siempre lo ha dado todo o que encontrar otro Banega en el mercado sería imposible incluso para Monchi...

Banega se equivocó, por impotencia o por lo que sea, y debe ser sancionado por ello. O, como mínimo, reprendido. Pero ya les gustaría a los mismos de siempre equivocarse la mitad de la mitad de lo que se equivoca Banega desde que lleva puesta la camiseta del Sevilla.