Sevilla FC - D. Alavés: 'Despedidas y broche de oro a otro año de Champions en Nervión'

El Sevilla FC y el Deportivo Alavés cierran este domingo (21:00 horas) LaLiga 2020/2021 con el último partido liguero de la temporada, ya sin nada en juego después de que el gol de Griezmann en Ipurúa sentenciase el tercer puesto a favor del FC Barcelona, pero con la obligación de ganar que este equipo siempre se impone sea cual sea la ocasión. Hambre competitivo al margen, los nervionenses buscan poner el broche de oro a otro año de Champions batiendo el récord histórico de puntos.

El equipo de Julen Lopetegui, cuarto y semifinalista de Copa del Rey, llega a este duelo con sabor a despedida con los deberes hechos tras una más que notable temporada, con su segundo billete consecutivo para la máxima competición continental en el bolsillo cinco jornadas antes del final de una Liga en la que, hasta casi la última zancada, fue más que firme candidato al título. Palabras mayores.

A los sevillistas, tras un año muy exigente que comenzó con la Supercopa de Europa perdida ante el Bayern de Múnich, les queda un regusto agridulce de una sobresaliente temporada en la que fueron apeados sobre la campana de la final de Copa por un gol 'in extremis' del Barcelona, pero en la que llegaron a ser firmes aspirantes al título hasta que ese sueño se desvaneció en las últimas cuatro jornadas.

El equipo de Nervión, que ha demostrado que camina por la senda del crecimiento, vio cómo ese sueño se evaporaba tras perder en casa contra el Athletic Club (0-1) y, aunque luego empató en el campo del Real Madrid (2-2) y ganó al Valencia (1-0), sufrió hace una semana un varapalo con la goleada encajada en Villarreal (4-0) en un partido raro y en el que sucumbió en el segundo tiempo.

Aún así, el Sevilla, como reza su lema, 'nunca se rinde' y quiere despedir un curso brillante, a falta de citas más determinantes o finales, de la mejor manera posible. Así lo ha dejado claro Lopetegui, ante la hipótesis de acabar tercero, si es que el Barcelona pierde, o de sumar 77 puntos para batir su récord histórico en Liga establecido en 76 en la 2014/2015 con Unai Emery.

Se prevén cambios en el once, con la posibilidad de que el meta checo Tomas Vaclík sea titular para despedir su periplo como sevillista y también en defensa por las sanciones del central brasileño Diego Carlos y del lateral zurdo argentino Marcos Acuña, a los que suplirían Sergi Gómez y Escudero (otro que acaba contrato y que aún no está claro que no vaya a seguir), y quizás en la medular con el croata Rakitic, Jordán y el argentino Papu Gómez ante las molestias del brasileño Fernando Reges.

Mientras, el Deportivo Alavés llega al Sánchez-Pizjuán con los deberes hechos y los objetivos del curso cumplidos, aunque con ganas de cerrar con una victoria de enjundia la campaña y después de confirmar Javi Calleja su continuidad para la próxima temporada.

Premio para los menos habituales

Los albiazules buscarán mantener el nivel mostrado en una recta final de liga de récord que les ha servido para seguir en la máxima categoría por sexta temporada consecutiva, una cifra que nunca había alcanzado en sus cien años de historia. Los 15 puntos de 24 posibles conseguidos desde la llegada de Calleja le colocan como uno de los equipos más en forma del final del campeonato y así lo corroboraron en el último partido disputado en Mendizorroza ante el Granada, que se saldó con un 4-2 para los alavesistas.

Con la salvación en el bolsillo, el técnico madrileño del cuadro babazorro podría dar la alternativa a los menos habituales en este partido. Iñigo Cordoba, Rodrigo Ely, Javi López y Burgui serán baja por lesión, y tampoco estará el brasileño Deyverson Silva, que concluyó su cesión esta semana, mientras que volverá al equipo Édgar Mendez tras cumplir un partido de sanción.

Calleja optará por dar oportunidad a otros jugadores, empezando por la portería, donde Fernando Pacheco dejará su puesto a Antonio Sivera. Estos cambios se sucederán en todas las líneas del equipo y es probable que Alberto Rodríguez 'Tachi' juegue de inicio en el centro de la zaga. Manu García y el canterano Abdallahi Mohamed podrían formar pareja en el centro del campo, mientras que Édgar Méndez y Facundo Pellistri podrían ocupar las bandas con Borja Sainz y el sueco John Guidetti en punta.

- Alineaciones probables:

Sevilla FC: Vaclík; Jesús Navas o Aleix Vidal, Koundé, Sergi Gómez, Escudero; Jordán, Rakitic, Papu Gómez; Suso, En-Nesyri y Ocampos.

Deportivo Alavés: Sivera; Ximo, Tachi, Laguardia, Duarte; Manu, Abdallahi, Pellistri, Édgar; Borja Sainz y Guidetti.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (C. Castellanomanchego)

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 21.00 (GOL).

------------------------------------------------

- Puestos: Sevilla (4º, 74 puntos). Alavés (15º, 38 puntos).

- La clave: La capacidad de motivación y concentración que demuestren dos equipos con sus objetivos principales cumplidos.

- El dato: El Sevilla ha ganado en catorce de las diecisiete visitas oficiales del Alavés a su estadio, donde sólo ha concedido una derrota y dos empates ante los vitorianos.

Las frases:

Julen Lopetegui: "A mis jugadores les doy un diez, la máxima nota".

Javi Calleja: "Queremos disfrutar del encuentro, saborearlo y acabar lo mejor posible".

- El entorno: Último partido, de nuevo sin público, de una temporada muy larga y exigente para el Sevilla, que, con apenas dos semanas de vacaciones tras ganar su sexta Copa de la UEFA/Liga Europa, comenzó el 24 de septiembre con la Supercopa europea perdida en la prórroga ante el Bayern de Múnich.