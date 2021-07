El fallo de Mbappé eleva a Messi al primer puesto como favorito al Balón de Oro de 2021

La edición del Balón de Oro de 2021 promete ser una de las más reñidas de la historia y así lo están reflejando los pronósticos de Betfair. Tras el final de las grandes ligas y la evolución de la Eurocopa y la Copa América, todo indica a que la batalla es la más abierta en mucho tiempo. El impacto de la eliminación de Francia ha dejado un efecto dominó que ha provocado el salto de Messi a la primera posición entre los favoritos con la caída pronunciada de Mbappé y Kanté que lideraban la tabla.

Antes de la eliminación de Francia, era Kylian Mbappé el que ocupaba el primer puesto a pesar de haber perdido la liga francesa y no haber podido conseguir siquiera llegar a la final de la Liga de Campeones con el PSG. Que Mbappé sea el Balón de Oro de 2021 se pagaba a 3.25 euros por euro apostado, la cuota más baja de todas, inalterable desde hace meses, pero ahora se sitúa en los 6 euros por euro apostado en el tercer lugar, según los pronósticos de Betfair.

Kanté aguanta el tirón gracias a la Champions

El revuelo por el pase de Suiza ante Francia ha dejado multitud de variantes en el mercado. N'golo Kanté se ha instalado en la segunda posición con una cuota de 5.50 euros por euro apostado, fortalecido el puesto por la Champions ganada al Chelsea pero perjudicado también por la eliminación de su país.

Según los pronósticos, Messi ha desplazado a Lewandowski primero, Kanté después y ahora a Mbappé en el podio de mejor situado para repetir Balón de Oro, aunque la batalla puede ser finalmente con De Bruyne. A pesar de la turbulenta temporada del Barcelona, que Messi gane un nuevo título personal se paga a 4.50 euros por euro apostado (ahora la cuota más baja), clave será si Argentina logra por fin ganar la Copa América, algo que no consigue desde 1993.

Cerca del astro argentino también están Robert Lewandowski y Kevin De Bruyne. A pesar de que Polonia haya sido eliminada, el delantero del Bayern ha alcanzado su mayor registro de goles en una fase final y los pronósticos siguen confiando en su buen año. Que Lewandowski sea Balón de Oro de 2021 se paga a 6 euros por euro apostado, la cuarta mejor cuota y empatado ya con Mbappé, según los pronósticos de Betfair.



La actuación de Bélgica condicionará el futuro de De Bruyne en la lista

En cuanto a De Bruyne, Bélgica se asoma al choque ante Italia como uno de los duelos decisivos más atractivos. Que el belga gane el Balón de Oro se paga a 6.50 euros por euro apostado. "No tengo control sobre ello. Intento ser el mejor jugador que puedo. Luego, tengo mucha suerte de no tener que elegir, hay muy buenos jugadores. Me enorgullece que la gente me considere uno de los posibles ganadores al Balón del Oro. Quiere decir que estoy entre los mejores jugadores del mundo y es para lo que he trabajado toda mi vida", dijo De Bruyne en rueda de prensa.

Cristiano Ronaldo está algo más lejos en la lista de favoritos al Balón de Oro con una cuota de 7 euros por euro apostado, pero ha logrado bajar de los 10 euros con los que arrancó la Eurocopa. Sin embargo, el crack portugués está como primero en la lista de favoritos a ser el máximo goleador de la Eurocopa como una cuota de 2.10 euros por euro apostado, la más baja de todas y eso que Portugal ya está fuera.