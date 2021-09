Granada CF-Real Betis: Urge ver la luz para evitar urgencias

El Granada CF y el Real Betis se enfrentan este lunes en el Estadio Nuevo Los Cármenes con el objetivo de lograr su primera victoria de la temporada en el choque que cerrará la cuarta sesión de LaLiga 21/22. Los locales, como avisó su técnico, con ganas de resarcirse de la dura derrota sufrida en la pasada jornada ante el Rayo Vallecano (4-0), con la que han tenido que cargar todo el parón. Los visitantes, después de caer en casa frente al Real Madrid (0-1) y justo antes de iniciar el jueves su andadura en la Europa League contra el Celtic escocés.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini llega a Granada con el casi imperativo de estrenar el casillero de victorias en LaLiga, donde ha cosechado sendos empates a uno frente a Mallorca y Cádiz y la mencionada derrota en el Benito Villamarín ante el Real Madrid. La cita de hoy se antoja crucial para el Betis, aunque nunca decisiva a estas alturas del campeonato, para sumar de tres para evitar urgencias con un calendario por delante de cinco partidos en lo que queda de septiembre: ante el Celtic escocés -el próximo jueves en el Villamarín- y el Ferencvaros húngaro en Liga Europa, y frente al Espanyol, Getafe y Osasuna en la competición liguera.

Esta circunstancia, según ha comentado el propio Pellegrini, le obligará a gestionar el fondo de su plantilla para dosificar a sus jugadores sin perder la obligada competitividad y eficacia, aspecto éste, el goleador, en el que en el que el grupo del chileno no ha acertado en los compases iniciales de la temporada.

Para Los Cármenes, Pellegrini contará con la mayoría de sus efectivos con la excepción del lateral diestro franco-senegalés Youssouf Sabaly, en el dique seco por una lesión muscular; y el mexicano Diego Lainez, también con problemas físicos desde su participación en Tokio 2020. Se cae de la lista, además, Paul y sigue fuera Rober.

Las grandes novedades de la lista de 24 son el delantero brasileño Willian José, que entró y que podría tener minutos en su puesta a punto tras la lesión en el sóleo con la que llegó desde la Real Sociedad, y Héctor Bellerín, quien incluso podría contar con su primera titularidad, compartiendo zaga con Juan Miranda en el otro costado, con opciones también para un recuperado Álex Moreno en función de cómo llegó el zaguero de Olivares de sus compromisos con la sub 21.

Vuelve a Granada el portero portugués Rui Silva, quien ha llegado al Betis tras quedar libre en el conjunto nazarí, en el que se consagró, y que se ha hecho con la titularidad del marco bético por delante del internacional chileno Claudio Bravo y de Joel Robles, que viaja como tercer portero y previsiblemente será el descarte que debe hacer el técnico del Betis en su lista de 24.

Para el centro de la zaga, Pellegrini ya ha apuntado la posibilidad de la vuelta de Marc Bartra tras superar unos problemas musculares que se le produjeron en la pretemporada y que cuenta para el chileno en un grupo de cuatro centrales que completan el internacional argentino Germán Pezzella, Víctor Ruiz y el canterano Édgar González.

La gestión de la plantilla invita a pensar en combinaciones en los próximos encuentros, aunque jugadores como el mediocentro argentino Guido Rodríguez, Sergio Canales y Nabil Fekir se antojan esenciales. El mexicano Andrés Guardado y el portugués William Carvalho, en busca de su mejor versión, son las opciones primeras para acompañar a Guido en el eje de la sala de máquinas (la ausencia de Paul invita a pensar en la titularidad del pivote), mientras que por delante las variaciones pasan por nombres como Cristian Tello, Aitor Ruibal o Joaquín Sánchez, fundamentalmente.

Para el choque ante los de Robert Moreno, podría volver al eje del ataque el delantero centro Borja Iglesias, quien fue suplente ante el Real Madrid y que tiene ante sí el reto de recuperar la eficacia goleadora con la que se reivindicó en la segunda vuelta de la pasada campaña. La primera convocatoria de Willian José, que llega para competir directamente por un puesto en el once del Betis, apremia al 'Panda' a estrenarse este curso.

Por su parte, el equipo dirigido por Robert Moreno afronta el choque con el único objetivo de redimirse de lo ocurrido hace dos semanas en Vallecas, donde la abultada derrota estuvo acompañada por una paupérrima imagen. El Granada espera hacer bueno en este duelo regional el hecho de jugar en su estadio, donde en la segunda jornada estuvo muy cerca de superar a un Valencia ante el que al final empató (1-1). Además, tendrá que jugar posteriormente ante dos conjuntos muy potentes como el Barcelona y la Real Sociedad, por lo que confía en sumar su primer triunfo en esta jornada para tomar aire y no estancarse desde el inicio en la zona baja de la clasificación.

Moreno cuenta para el choque con toda la plantilla a su disposición, al no haber lesionados ni sancionados, incluidos los dos últimos refuerzos del equipo: los laterales Santiago Arias y Sergio Escudero. No se espera que ninguno sea titular, aunque sí que habrá en el once algunas variaciones en relación al equipo que cayó ante el Rayo Vallecano, con la duda de si en la portería se mantendrá Aarón Escandell o debutará el portugués Luis Maximiano.

Respecto al anterior choque recupera el preparador al extremo venezolano Darwin Machís tras superar un problema muscular y después de confirmarse en los últimos días que se queda en el club tras haber contado con ofertas para abandonar el Granada. Jugadores que no actuaron de inicio en Vallecas, caso del lateral Joaquín Marín 'Quini' o de los centrocampistas Rubén Rochina y Ramón Rodríguez 'Monchu' tienen opciones de hacerse un hueco en el once titular.



- Alineaciones probables:

Granada CF: Aarón; Quini, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla, Monchu, Montoro; Bacca y Luis Suárez.

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella o Bartra, Víctor Ruiz, Miranda o Álex Moreno; Guido Rodríguez, Canales; Aitor Ruibal, Fekir, Rodri; y Borja Iglesias.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estado: Nuevo Los Cármenes.

Horas: 22:00 horas (M+LaLiga).