Sevilla FC 3-1 Valencia CF: Recupera la buena línea aprovechando los regalos

El Sevilla FC fue justo merecedor del triunfo contra el Valencia CF, al que venció por 3-1, gracias a unos primeros 30 minutos muy buenos en la que los de Nervión aprovecharon y agradecieron los errores defensivos rivales para dejar el partido visto para sentencia. Eficacia y buen hacer para un equipo que mantuvo la calma a pesar de la rebeldía de Hugo Duro, autor del tanto valencianista. Esta victoria le permite al cuadro sevillista recuperar el buen camino y lo asienta en puestos de acceso a la próxima Champions League, tercero con 11 puntos, el principal e inicial objetivo de la entidad blanquirroja en este curso futbolístico 2021/2022.

El Sevilla FC saltó al césped del Ramón Sánchez-Pizjuán para enfrentarse contra el Valencia CF con un once base bastante reconocible, pero con algunas novedades sonoras, sobre todo, en los laterales y en la delantera. Jesús Navas y Acuña se quedaron en el banquillo, siendo Montiel y Rekik de la partida inicial. La columna vertebral no varió con Bono, Koundé, Diego Carlos, a los que se sumaron Fernando y Joan Jordán en la medular. Papu Gómez, Ocampos, que regresó a la titularidad tras superar sus problemas físicos de inicios de curso, y Lamela en la mediapunta; y como '9' apareció Rafa Mir en vez del habitual En-Nesyri.

No pudo comenzar mejor el duelo para el Sevilla FC, pues en el minuto 3 llegó el 1-0 en la primera ocasión que tuvo. Error de Daniel Wass en una falta a favor del Valencia CF efectuando un pase cruzado, Montiel robó, lanzó el contragolpe, Lamela condujo, la puso al hueco, dentro del área che, y Papu Gómez, de disparo al palo corto, batió a Mamardashvili. Con el tanto sevillista, se le puso de cara el choque, pues el equipo de Julen Lopetegui podía poner su plan preferido en funcionamiento. Dominio a través de la posesión y anular el ataque rival.

Así pasaron los minutos hasta que ocurrió el 2-0 en una jugada rocambolesca. Era el minuto 15 cuando el balón llegó a Montiel en banda derecha, después de que Rafa Mir ganara una disputa área, el argentino centró, el balón golpeó en Lato, éste se envenenó, Mamardashvili permitió el bote, midió mal, y cantó concediendo el 2-0, pues el balón le superó por encima. Sin tiempo para que pasara mucho más, en el 22', Fernando botó una falta desde su campo, Rafa Mir le ganó la carrera a un Alderete totalmente superado desde el inicio del choque y en el mano a mano, el murciano superó al portero valencianista, que se quedó a media salida, con una vaselina medida.

No se vino abajo el Valencia CF que reaccionó rápido acortando distancias. En el 31', en una falta lateral, cometida por Montiel sobre Guedes, Ocampos despejó de forma deficiente, el esférico le cayó a Hugo Duro, que le dio con todas su fuerzas, Diego Carlos, en su afán por despejar el intento, desvió el balón e hizo imposible la estirada de Bono. Se metió el cuadro de José Bordalás en el duelo con esa anotación, aunque con desventaja de dos tantos aún (3-1).

No acusó en demasía el tanto el Sevilla FC que rápidamente juntó líneas, se unió como equipo y comenzó a dominar el duelo a través de la posesión. Así se llegó al final de un primer acto, sin ninguna ocasión más destacable a excepción de una petición sevillista de penalti, que además estuvo marcado por la gran cantidad de faltas y la actuación cuestionable del árbitro, que no supo llevar el duelo en ningún momento.

Con el comienzo del egundo tiempo, Bordalás introdujo dos variantes en el Valencia CF buscando un cambio de tendencia, Musah y Diakhaby entraron por un Jason desparecido y un Alderete superado por Rafa Mir. Llegó así la primera ocasión, que fue valencianista, gracias en parte a Musah, que prolongó una internada por banda derecha de Foulquier, que obligó a Bono a detener su disparo. Ante el inicio dubitativo, con el Valencía CF merodeandio algo más el área sevillista, Lopetegui decidió mover el banco dando entrada a En-Nesyri, Navas y Rakitic por Rafa Mir, Montiel y Jordán, los cuales estaban todos amonestados, dejando claro el técnico vasco que quería evitar una expulsión.

Solo tres minutos pasaron para que el delantero marroquí tuviera el 4-1. En el 60', jugada por banda diestra, Lamela la pone al corazón del área y ahí apareción En-Nesyri para cabecear, libre de marca, a las manos de Mamardashvili. Mediada la segunda mitad, el ritmo bajó, ayudado también por el carrusel de cambios, y pasaron los minutos sin oportunidades de gol relevantes, pero sí con algo más de dominio del Valencia CF. De hecho, fue Maxi Gómez el que dispuso de la mejor ocasión, pero su tiro, dentro del área, fue desviado a saque de esquina por Diego Carlos. Ahí, en la pausa de hidratación, llegó el cambio de Fernando por Gudelj, pues el brasileño se le notó tocado y cansado.

En la recta final del choque apareció Jesús Navas, en el 80', poniendo un servicio en el área rival, que Papu Gómez remató, a bote pronto, mandando el esférico alto. Era un momento en el que el Sevilla FC dominaba más ante un Valencia CF que comenzó a perder impulso y la fe en poder rascar algo positivo del Ramón Sánchez-Pìzjuán.

Así se llegó al final del encuentro, sin sobresaltos para el Sevilla FC, que obtuvo un triunfo que le hace recuperar la buena línea perdida durante la última semana. Tres puntos que permite que los de Nervión duerman en plazas Champions League, el objetivo inicial marcado por la entidad.

- Ficha Técnica:

Sevilla FC: Bono; Montiel (Navas 56'), Rekik, Koundé, Diego Carlos; Fernando (Gudelj 75'), Jordán (Rakitic 56'); Papu Gómez, Ocampos (Delaney 69'), Lamela; y Rafa Mir (En-Nesyri 56').

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Lato, Alderete (Diakhaby 46'), Gabriel Paulista; Hugo Guillamón, Wass (Marcos André 67'), Jason (Musah 46'), Hugo Duro (Manu Vallejo 80'), Guedes (Koba 67'); y Maxi Gómez.

Árbitro: Sánchez Martínez (Murciano). Amonestó a los locales Lamela, Montiel, Rafa Mir, Jordán y Gudelj; y a los visitantes Lato, Alderete y Diakhaby.

Goles: 1-0 (3') Papu Gómez; 2-0 (15') Lato, en propia puerta; 3-0 (22') Rafa Mir; 3-1 (31') Hugo Duro.

Incidencias: Partido disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán correspondiente a la sexta jornada de LaLiga.

El Sevilla FC intentará disipar los nubarrones este miércoles tras un inicio de temporada en el que se ha mostrado demasiado plano sobre el campo. Tiene lagunas en fases de los partidos que le hacen sufrir y hoy intentará dejar todo eso atrás frente al Valencia CF, que visita el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El conjunto che es un rival que de la mano del técnico José Bordalás muestra una nueva cara que le tiene en la parte alta de la tabla y no se lo pondrá sencillo. Podrás seguir el partido en DIRECTO con ESTADIO Deportivo a partir de las 19:30 horas.

Y desde mucho antes, toda la información referente al partido durante la previa del mismo: alineaciones, novedades, etc...