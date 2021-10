El precedente en la carrera de Fekir que dibuja una sonrisa en el Betis

Su gol fue elegido el mejor de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Europa League. Y a fe que lo merecía. Guardado abrió a banda derecha, donde Rodri controló escorado y la puso al primer palo para que Fekir, con dos toques, fusilara al meta del Ferencváros, Dibusz. Tres zurdos, pero sólo los dos primeros utilizaron su mejor pierna, porque el francés controló de primeras y remachó con la derecha. La mala. La menos buena, en su caso. La misma con la que batió entre las piernas a Aitor Fernández para firmar ante el Levante el mejor tanto de la pasada edición de LaLiga. Entonces, su recta final dio que hablar, aunque todavía más el fenomenal arranque de 21/22 que se está marcando el astro bético.

Nabil está que se sale, con más ganas que nunca y una producción terrorífica. Para muchos especialistas, se trata del hombre más en forma de Primera división, el más determinante, con permiso de Benzema y compañía. Desde luego, si no llega a ser por los postes (hasta cuatro veces ha tropezado con ellos esta temporada), estaría rompiendo todos sus registros anotadores, pero no está mal lo que ha ofrecido el '8' hasta el momento. Dos goles (ante Espanyol y Ferencváros) y otras tantas asistencias (a Miranda, contra el Celtic, y a Willian José, que en realidad se la quita en el último momento tras un gran eslálom, frente al Getafe). No cuentan sus contribuciones previas en acciones que terminaron en tanto, como en el 2-0 la última jornada y otras muchas.

Porque el consenso generalizado es que el campeón del mundo está mejor que nunca. Y la estadística así lo corrobora. De hecho, sólo dos veces en su carrera había participado en más dianas a estas alturas: en la 15/16 (tres anotadas y una brindada), justo antes de lesionarse de gravedad en una rodilla; y en la 17/18 (5+1). De hecho, esta última es la única que supera a la actual en minutos disputados de Fekir en los dos primeros meses de competición, pues el atacante no descansó ni uno solo en nueve encuentros oficiales, como ahora (810 por 750). Un precedente ilusionante, ya que se trata del mejor ejercicio en la carrera del lionés.

Veintitrés goles y ocho asistencias jalonaron un rendimiento notabilísimo (3.235' en 40 partidos), que le hizo figurar en la agenda de los mejores clubes del continente, como el Liverpool, que lo intentó en el verano de 2019, desestimando la operación por unas presuntas secuelas en la rodilla operada que desmentían los números, pues fueron 12+9 en la 18/19. Suficientes para que el Betis aprovechara la tesitura para persuadirle de cambiar de aires en dirección a LaLiga. Ahora, con Nabil encantado y gustándose, está tratando de ampliar y mejorar un contrato que expira en 2023. Hay predisposición, aunque el arranque que está protagonizando el galo despierte el interés de la competencia.