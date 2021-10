A vueltas con Alexis Sánchez y su posible desembarco en LaLiga

Su nombre ha sido relacionado en varias ocasiones con Sevilla FC y Real Betis desde que acabara la pasada temporada y ambos clubes se plantearan potenciar sus vanguardias. Incluso, hay quien lo veía de verdiblanco o de blanquirrojo, aunque el caso es que el Alexis Sánchez no ha acabado viniendo a la capital hispalense. Otra cosa es que pueda hacerlo en enero. Al menos, eso creen en Italia, donde un medio prestigioso como 'La Gazzetta dello Sport' mantiene que el futuro del otrora barcelonista pasa por un retorno a LaLiga, con cuatro escuadras vigilando sus movimientos: nervionenses, heliopolitanos, el Valencia y el Rayo Vallecano.

Los problemas extradeportivos, que han perseguido al chileno a lo largo de su carrera (así como a otros compañeros de selección como Gary Medel o Arturo Vidal), y el elevado caché del delantero (cobra unos 7 millones de euros netos) suponen dos de las trabas principales para que desembarque en uno de los destinos que más le gustan (junto con el Marsella de su ex mentor Sampaoli, que no ha hecho movimientos por él), pues parece haber descartado, por el momento, el retorno al continente americano, donde estarían encantados de repatriarle el Colo Colo chileno y el River Plate argentino, dos entidades por las que ya pasó, así como los pujantes Flamengo y Palmeiras brasileños. Su idea es apurar un par de temporadas más su presencia en Europa.

A sus 32 años, el de Tocopilla tiene contrato hasta 2023 con el Inter, que no se opondría a liberarlo en enero a cambio de ahorrarse los aproximadamente 10,5 kilos que aún tendrá que pagarle, sin exigir traspaso ni otra contraprestación, puesto que lo fichó gratis del Manchester United, previa cesión, en 2020. De hecho, su rescisión se antoja 'conditio sine qua non' para que Sánchez pueda cambiar de aires, dado el estricto control económico al que somete LaLiga a sus participantes, si bien el sueldo que percibe en la capital lombarda sigue siendo excesivo. Tampoco pondría trabas el andino a repartir esos emolumentos en una vinculación de dos años y medio. Facilidades por dos de las partes que deben congeniar con un paso al frente de sus presuntos postores, entre ellos Betis y Sevilla, según la prensa transalpina. Por lo que ha podido saber ESTADIO, a día de hoy, no entra en los planes de Cordón ni de Monchi. El tiempo dirá.