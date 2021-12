Espanyol-Levante: En una situación límite (Previa y posibles onces)

El Espanyol, actualmente el tercer mejor conjunto local de la competición, recibe este sábado al Levante en el RCDE Stadium, el peor equipo visitante de la categoría -con solo dos puntos sumados a domicilio- en una situación límite después de 24 partidos seguidos sin ganar en Primera división. La semana levantinista ha estado marcada por la confirmación de la continuidad en el banquillo del italiano Alessio Lisci, que se estrenó como interino con una victoria en Copa ante el débil Huracán Melilla la pasada semana y ahora tiene por delante el reto de lograr la permanencia cuando hace un año dirigía al equipo juvenil.

El conjunto granota mostró un rendimiento aceptable ante Osasuna, por lo que no se esperan cambios en una línea defensiva formada por Son, Vezo, Mustafi y Clerc, que se enfrenta al equipo con el que debutó en Primera División en 2013. Más movimientos puede haber en el centro del campo, pues el Levante no carburó en su último partido y Radoja podría dejar paso a Malsa en el eje, mientras que Bardhi volverá seguro al once inicial tras ser suplente ante Osasuna. Pese a su sequía goleadora, en principio, Roger y Morales liderarán el ataque del Levante. El delantero valenciano no marca desde el pasado 11 de septiembre, mientras que el capitán marcó por última vez el 24 de octubre en Sevilla.

Lisci, eso sí, mantiene las ausencias de Jorge Miramón y Sergio Postigo, ambos en el tramo final de sus respectivas recuperaciones tras sendas lesiones musculares. Además, el técnico ha prescindido por decisión técnica de Blesa y Pablo Martínez, mientras que Melero, en cambio, vuelve a la convocatoria. Por su parte, el rendimiento del Espanyol en su estadio es una de las claves para entender su notable temporada tras volver de Segunda. En ocho partidos en casa, los catalanes solo han cedido dos empates y una derrota. El delantero Raúl de Tomás, además, ha firmado seis de sus siete goles como local.

Los blanquiazules, de todas formas, no se fían del Levante, que se presenta al choque como colista de Primera. Y más después de perder contra el Rayo Vallecano en la anterior jornada de LaLiga, un encuentro que dejó sensaciones agrias entre los aficionados periquitos. Los futbolistas del técnico Vicente Moreno quieren mantener la fortaleza en su estadio y seguir sumando de tres en tres para acercarse a la zona noble de la clasificación. El objetivo del curso para los catalanes es consolidarse en la categoría, pero no renuncian a nada.

El entrenador no podrá contar con los centrocampistas Fran Mérida, sancionado, y David López, lesionado. Tampoco estará el lateral derecho Óscar Gil por problemas en el tendón rotuliano. Algunos futbolistas como Dimata o Calero presentan molestias y podrían no estar en la convocatoria, que se conocerá mañana. En cuanto a los precedentes entre ambos conjuntos en el RCDE Stadium, en las cinco últimas visitas del Levante al feudo blanquiazul el balance es de dos victorias para el Espanyol, una para el cuadro granota y dos empates. En su último duelo, en la temporada 2019-20, el choque acabó con triunfo visitante (1-3).

ALINEACIONES PROBABLES.-

Espanyol: Diego López; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Keidi Bare, Yangel Herrera; Embarba, Darder, Puado; y Raúl de Tomás.

Levante: Dani Cárdenas; Son, Vezo, Mustafi, Clerc; De Frutos, Campaña, Malsa o Pepelu, Bardhi; Morales y Roger.

Árbitro: Cordero Vega (cántabro).

Estadio: RCDE Stadium.

Hora y TV: 14:00 h (M+LaLiga).