El posible once del Real Betis ante el Athletic Club

El posible once del Real Betis ante el Athletic Club

Había ciertas dudas acerca de la alineación que presentará este domingo Manuel Pellegrini en San Mamés. Llega el último partido de un año mágico e inolvidable para el Real Betis, una cita siempre exigente en un escenario últimamente prohibitivo contra un Athletic Club necesitado igualmente de alegría y de acierto, como demuestra su reciente derrota en el mismo campo ante el eterno rival verdiblanco, el Sevilla FC, que prácticamente metió la única ocasión clara de que dispuso, desperdiciando los de Marcelino García Toral media docena, al menos, de llegadas, incluyendo dos balones a los postes, que salvaron a los de Lopetegui y alargaron la mala racha vizcaína.

El cuadro heliopolitano comparece, en cambio, en un gran estado de forma y moral, si bien con cierto cansancio por haber tenido que alargar media hora más la cita del jueves en Talavera. Los manchegos forzaron la prórroga, en la que el Betis terminó por imponerse (2-4), esquivando los penaltis, aunque añadiendo un miembro más (Pezzella) a una enfermería en la que siguen Montoya, Paul, Guardado y los todavía sin ritmo Sabaly y Camarasa. Con todo, y aunque otros efectivos que han entrado en la convocatoria no se encuentran al cien por cien, el 'Ingeniero' contará con la práctica totalidad de su actual equipo de gala (un once cambiante, que se va perfilando con el rendimiento de algunos que no estaban y que se lo han ganado).

Vuelven las dudas (aunque menores, en este caso) bajo palos y en la sala de máquinas, donde la ubicación del recién renovado Sergio Canales determinará también si repiten varios de los titulares en la Copa del Rey o hay espacio, por ejemplo, para otros futbolistas en el terceto de mediapuntas. Ahí, Rodri reclama el sitio que se ganó, otorgándole Pellegrini confianza y galones, en el arranque de curso, después de una buena actuación entre semana, si bien el chileno deberá determinar si, ante un oponente de las características del bilbaíno, es más aconsejable meter músculo o velocidad al contragolpe. Con todo, los hombres que en mejor forma están tienen garantizada la continuidad a priori.

Siete victorias en los ocho últimos compromisos oficiales, cuatro seguidas en LaLiga, jalonan un partido que puede permitir a los verdiblancos abrochar un 2021 de ensueño, que ha deparado, a falta de que la semana que viene se pongan al día todos los clubes con jornadas pendientes de disputar (las que se aplazaron para evitar agravios en el regreso de los internacionales americanos), una tercera plaza, muy cerca del segundo (1 punto) y con un interesante colchón (4) con sus perseguidores por las plazas de Champions.

Puede consultar el posible once del Real Betis ante el Athletic Club en nuestra galería.