Tres sevillistas y un bético, en el once de la temporada del CIES

El observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES) publicó este lunes el 'Mejor 11' en lo que va de temporada de las cinco grandes ligas, y el Real Madrid domina, con seis jugadores, la alineación presentada por el observatorio para la liga española, donde Sevilla FC y Real Betis tienen también protagonismo.

El belga Thibaut Courtois, el austríaco David Alaba, el croata Luka Modric, el francés Karim Benzema y los brasileños Casemiro y Vinicius son los madridistas que forman en el once presentado por el CIES.

El conjunto blanco es el equipo con más jugadores en el once de la liga española, y es el segundo de las cinco grandes ligas, solo superado por el Bayern Múnich, que cuenta con siete jugadores en la alineación de la Bundesliga.

El Sevilla FC, segundo clasificado del campeonato español, es el segundo equipo con más presencia en este once que ofrece el observatorio, con tres jugadores en el equipo. Real Betis y Barcelona, con un jugador cada uno, completan la alineación.



City y Liverpool, en la Premier

En el 'Mejor 11' de la liga inglesa, el Liverpool de Jurgen Klopp y el Manchester City de Pep Guardiola se reparten los jugadores de campo a partes iguales, mientras que el portero senegalés del Chelsea, Edouard Mendy, figura bajo los palos.

El egipcio Mohammed Salah, el portugués Diego Jota y el senegalés Sadio Mané mandan en el ataque. Los ingleses Jordan Henderson y Trent Alexander-Arnold completan la representación de los 'Reds'.

El City se adueña de la defensa con el español Aymeric Laporte y los portugueses Rubén Días y Joao Cancelo. El mediocentro español Rodrigo Hernández y el portugués Bernardo Silva se imponen en la medular.

Los 'cityzens' Laporte y Rodri son la única representación española en el 'Mejor 11' de la liga inglesa.



Fabián, en el once de la Serie A

En Alemania, el Bayern Múnich arrasa en un once con hasta siete jugadores liderado por el polaco Robert Lewandoski y en el que no está el noruego Erling Braut Haaland. Le sigue el Dortmund con tres representantes y completa el once el delantero polaco del Leverkusen Patrick Schick.

PSG y Olimpique de Marsella son los equipos de la liga francesa con más representantes en este once, en el que no aparecen ni el argentino Leo Messi ni el brasileño Neymar. La alineación de la 'Ligue 1' es la que más clubes presenta (seis): Montpellier, PSG, Olimpic de Marsella, Stade Rennais, Stade Brestois y Lens.

Por su parte, la SERIE A presenta un once repartido entre Nápoles, Inter y Milan, principalmente. El jugador italiano del Sassuolo Domenico Berardi aparece como extremo derecho y completa el once. El mediocentro del Nápoles Fabián Ruiz es el único español del once italiano.