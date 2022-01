Las notas del Sevilla FC ante el Real Betis

El Sevilla llegaba con varias bajas y dudas y, finalmente, tuvo que añadir la de un Koundé que llegaba justo y en el calentamiento se dio cuenta de que no estaba en condiciones.

Gudelj tuvo que pasar al centro de la zaga y Joan Jordan asumir el puesto de pivote para ayudar a sacar la pelota desde atrás. Apenas tuvo opción de poner en práctica lo que tenía ensayado porque tuvo que dedicarse durante la primera media hora a contener a un Betis revolucionado.

Cuando había logrado frenar al rival e, incluso, se había adelantado, llegó la jugada del gol de Fekir, el palo... y el final.



ALFONSO PASTOR: 5

Respondió bien a la primera prueba que le puso Guido desde lejos, pero Fekir le cogió muy adelantado en el gol del empate. Aunque fue más mérito del francés que demérito del meta hispalense.



MONTIEL: 6

Tuvo varias batallas, con Juanmi, con Borja... Y apenas pudo exhibirse en ataque, como le gusta.



GUDELJ: 6

Tuvo que situarse de central de urgencia y estuvo a un gran nivel. Muy bien al corte, atento en los cruces y, por si le faltaba poco, evitó un gol de Edgar.



DIEGO CARLOS: 7

Se tuvo que multiplicar para apagar los fuegos ante la continua ofensiva bética. Lideró muy bien y contribuyo a que su equipo no perdiera nunca el orden.



REKIK: 6

Muy buenas salidas de Rekik, muy inteso ante las llegadas de Bellerín y Canales por su banda. No se pudo



JOAN JORDÁN: 5

Fue el gran protagonista del partido por el palo que recibió tras el gol de Fekir. Poco se le había visto antes de eso.



RAKITIC: 5

Con el balón en posesión del Betis, al croata se le vio poco. Se sacrificó como siempre, pero no es lo suyo.



OLIVER TORRES: 6

Su capacidad de lucha nunca se discute. Y esta vez tuvo premio. Robó un balón a Alex Moreno, pasó atrás y fue el gol del Papu Gómez.



OCAMPOS: 5

Tan intenso como siempre, pero con pocas oportunidades de brillar. Las ofensivas del Sevilla llegaron por la derecha, pero partía desde muy atrás y no tuvo opciones de llegar. Además, vio la amarilla tras un cabezazo involuntario a Alex Moreno.



PAPU GÓMEZ: 7

Tuvo dos apariciones y fueron los mejores ataques del Sevilla. Se fabricó la primera llegada nervionense con un toque de calidad, aunque acabó en nada. Y marcó el gol que adelantaba a su equipo en el primer tiro a puerta de los suyos.



RAFA MIR: S.C.

Ni se le vio. Lo único que hizo fue correr detrás de la pelota y ayudar en defensa, muy lejos de donde puede hacer peligro.



JULEN LOPETEGUI: 5

No lo tenía fácil con tantas bajas, pero su equipo no estuvo a altura del derbi liguero y permitió al Betis dominar la primera media hora. A partir de ahí cada vez se parecía más a su Sevilla. Y supuestamente iría a más si no le afectaba.