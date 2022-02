Sevilla FC-Dinamo: Primer obstáculo en la carrera hacia Nervión (Previa y posibles onces)

El Sevilla, después de la decepción de acabar precipitadamente su recorrido en la Liga Campeones, inicia este jueves un nuevo camino en la Europa League, en la que recibe en la ida de la eliminatoria previa a los octavos al Dinamo de Zagreb croata, primer obstáculo de un equipo que ha ganado seis veces este torneo y que, en el presente curso, tiene el aliciente de que la final se disputará en el Sánchez-Pizjuán.

El equipo de Julen Lopetegui no pasó del tercer puesto en su grupo de la UCL, aunque esa posición sí le valió para engancharse a la Liga Europa, una competición que le ha dado al club hispalense grandes satisfacciones, la última en la temporada 2019/2020, cuando se impuso en la final de Colonia (Alemania) al Inter de Milán. Ahora, una vez olvidada la máxima competición continental y también otro traspiés al caer eliminado en los octavos de la Copa del Rey ante el eterno rival, el Sevilla marcha fuerte en LaLiga, en la que es segundo, a cuatro puntos del líder, el Real Madrid, y así recibe al campeón croata, ante el que técnico guipuzcoano, como ya es costumbre desde hace muchas semanas, tendrá que hacer recuento de futbolistas para ver los que están en mejores condiciones.

Son bajas seguras el centrocampista Joan Jordán, sancionado con un partido que tenía pendiente desde la fase de grupos de la Liga de Campeones, y el lateral derecho argentino Gonzalo Montiel, con un problema muscular sufrido a los 5 minutos del partido de hace dos jornadas frente a Osasuna en Pamplona. Estos dos se unen al extremo argentino Erik Lamela y el también extremo Suso Fernández, ambos lesionados de larga duración, y que, por ello, no fueron ni inscritos para esta nueva fase de las competiciones europeas.

Otros que no han estado al cien por cien en el trabajo de los últimas días son el medio croata Ivan Rakitic, el extremo mexicano Jesús 'Tecatito' Corona y el delantero francés Anthony Martial. El extremo argentino Lucas Ocampos, que sufrió un problema muscular durante el calentamiento del partido de hace dos jornadas, no participó entonces ni tampoco el pasado viernes ante el Elche, pero esta semana ya trabaja con el grupo, al igual que el lateral derecho Jesús Navas, quien jugó su último partido el pasado 2 de noviembre ante el Lille francés y desde entonces no ha vuelto a ser convocado.

No será hasta horas antes del partido cuando Lopetegui decida la lista de inscritos ante un Dinamo de Zagreb que entrega al Sevilla el papel de indudable favorito, aunque confía en aprovechar sus oportunidades. "Vamos a jugar contra un adversario de extraordinaria calidad. El Sevilla es el favorito, pero no vamos allí de turistas. Creo en un buen partido y en un buen resultado", declaró el entrenador del Dinamo, Zeljko Kopic, al diario croata 'Sportske Novosti'. Los 'azules' confían en hurgar en los puntos débiles de los sevillistas y lograr un resultado positivo, como cuando en marzo pasado eliminaron en octavos de la Liga Europa al Tottenham de José Mourinho.

"El Sevilla tiene calidad y juega muy bien, pero como cualquier equipo del mundo, también tienen partes de su juego en los que son más débiles y que nosotros trataremos de aprovechar", explicó Kopic. Como aspectos positivos destacó la capacidad de trabajo de su equipo, su energía y su unión, datos que con Kopic se han traducido en buenos resultados en la liga croata, de la que es líder, además de que superó en diciembre al West Ham (0-1) en Londres en la fase de grupos de la Liga Europa.

Los croatas llegan a esta ronda eliminatoria después de terminar segundos en la fase de grupos de la liguilla previa, en la que obtuvieron tres victorias, incluida esa ante un ya clasificado West Ham. El Dinamo tiene problemas en sus partidos fuera de casa en la Liga Europa y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos alejado de su estadio, aunque llega a Sevilla cargado de confianza debido a su última racha de buenos resultados, según ha reconocido el mejor atacante del equipo, Mislav Orsic, mientras que el capitán, Arijan Ademi, anunció "un partido difícil" para el que "están preparados" y en el que "pueden hacer buenas cosas".

En Sevilla no podrán contar con el lesionado defensa Dino Peric y tampoco con el centrocampista Josip Misic, debido a la acumulación de tarjetas amarillas, pero Kopic sí tendrá a su disposición al resto del plantel, incluido uno de sus mejores jugadores, el delantero Bruno Petkovic, que arrastraba ciertas molestias.



ALINEACIONES PROBABLES.-

Sevilla FC: Bono; Koundé o Navas, Diego Carlos, Rekik o Koundé, Acuña; Delaney, Fernando, Óliver Torres; Ocampos, Papu Gómez y En-Nesyri.

Dinamo Zagreb: Livakovic; Theophile, Sutalo, Franjic; Ristovski, Ivanusec, Ademi, Misic, Bockaj; Petkovic; y Orsic.

Árbitro: Marco Guida (italiano).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora y TV: 21:00 (Gol).