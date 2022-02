Zenit-Real Betis: Primera reválida europea con bajas de peso (Previa y posibles onces)

Zenit y Betis juegan este jueves en el Gazprom Arena de San Petersburgo la ida de la Fase Intermedia de la Europa League, una reválida para el estado de gracia del conjunto del chileno Manuel Pellegrini, que afronta el duelo con las sensibles bajas del francés Nabil Fekir y de Sergio Canales. La primera de las rondas eliminatorias de la segunda competición continental llega para los verdiblancos en un dulce momento de forma en clave doméstica, que ahora querrán refrendar en tierras rusas con un resultado que permita afrontar con solvencia y posibilidades la vuelta en el Villamarín (el 24-F) para sellar el pase a octavos de final.

Las bajas de Fekir, quien cumple su tercer partido de sanción por su expulsión en Leverkusen ante el Bayer, y Canales, con covid desde hace una semana y que no ha llegado a la cita pese a haberse entrenado en solitario, son tan sensibles como previstas, por lo que en la libreta de Pellegrini ya habrá anotadas las soluciones. El técnico bético ha demostrado, más allá del evidente peso específico de jugadores franquicia, que tiene respuestas en la totalidad de su plantilla y, sin lugar a los lamentos, cambia y rota en todo excepto en sus innegociables dibujo y concepto de juego de presión adelantada, recuperación del balón y vocación de ataque.

El argentino Guido Rodríguez podría volver como mediocentro defensivo, lo que posibilitaría el regreso de su sustituto en Valencia ante el Levante, Edgar González, al eje de la defensa junto a Marc Bartra, con el franco-senegalés Youssouf Sabaly y Álex Moreno como ocupantes de los dos laterales. Para acompañar al argentino en el ancla del mediocampo, las opciones pasan por el portugués William Carvalho y por el mexicano Andrés Guardado, mientras que en la línea de tres por detrás del '9' cuentan los nombres de Cristian Tello, de aportación creciente, Rodrigo Sánchez 'Rodri', Aitor Ruibal, Diego Lainez y el goleador Juanmi Jiménez.

Podría optar Pellegrini para este encuentro por el brasileño Willian José da Silva para la punta del ataque y, con ello, dar descanso a quien lo ha ocupado en los últimos compromisos del conjunto verdiblanco, Borja Iglesias. En todo caso, el 'Ingeniero' afrontará el compromiso de San Petersburgo con la máxima del partido a partido y con la idea de que no son tres puntos, sino una eliminatoria que se sustanciará en casa dentro de siete días y que tiene el premio de seguir contando en una de las tres competiciones en las que su equipo sigue vivo y con opciones.

Enfrente, el Zenit de Sergey Semak llega a la cita europea con la incógnita de su ritmo de competición y con dudas en puestos claves de su alineación, ya que el meta Stanislav Kritsyuk está lesionado y el central croata Dejan Lovren será baja por un esguince de tobillo. No compite el equipo ruso en partido oficial desde el pasado 12 de diciembre, cuando empató a uno con el Dinamo de Moscú, y, después de un mes parado por el parón de las competiciones locales y europea, ha hecho dos concentraciones de pretemporada, que hacen que el tono del Zenit sea hoy por hoy una incógnita.

El propio entrenador del equipo ha reconocido que, "después de los amistosos, es difícil trasladar el nivel de concentración e intensidad a los partidos oficiales", en los que la primera prueba de fuego será ante el conjunto verdiblanco en el Gazprom Arena. La opción más probable para la portería rusa pasa por el joven Daniil Odoevski, de 19 años, quien ha jugado casi la totalidad de los partidos del 'stage', aunque compite para este puesto con el veterano de 35 Mikhail Kerzhakov, quien, no obstante, parte con menos posibilidades.

También es una incógnita en el once de Semac la presencia del último fichaje del equipo de San Petersburgo, el brasileño Yuri Alberto, quien llegó al Zenit por veinte millones de euros procedente del Internacional de Porto Alegre tras la marcha de Azmoun al Bayer Leverkusen. La falta de acoplamiento del punta suramericano otorga más posibilidades de titularidad en el eje del ataque al veterano Artem Dzyuba, aunque no está descartado que ambos formen parte del once dada la versatilidad de los esquemas con los que suele plantar sus equipos el técnico del Zenit.

ALINEACIONES PROBABLES.-

Zenit: Odoevski; Adamov o Karavaev, Rakitskyy, Chistyakov, Douglas Santos; Wilmar Barrios, Kuzyaev; Malcom, Claudinho, Wendel o Yuri Alberto; y Dzyuba.

Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Bartra, Edgar o Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado; Aitor Ruibal, Joaquín o William Carvalho, Juanmi; y Borja Iglesias.

Árbitro: Benoit Bastien (francés).

Estadio: Gazprom Arena.

Hora y TV: 18:45 (M+Liga de Campeones 1).