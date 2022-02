Las notas del Sevilla FC en El Gran Derbi frente al Betis

El Sevilla Fútbol Club se llevó el tercer derbi de la temporada, segundo de LaLiga, con una gran primera parte donde se llevó una renta de dos goles que acabó gestionando en la segunda parte cuando bajaron las revoluciones. Desde el minuto uno el conjunto nervionense salió buscando la portería de Bravo avisando con disparos de Navas, En-Nesyri o Tecatito. Al final fue Rakitic, desde los once metros, y Munir, que había salido por el enésimo lesionado, el Papu en esta ocasión, finalizando una asistencia de Bono, los que marcaron los goles nervionenses.

En la segunda parte el Sevilla gestionó su renta y aunque tuvo alguna ocasión para marcar, en la botas del Tecatito, fue finalmente el Betis el que acabaría recortando distancia aunque ya en el tiempo añadido con una falta de Canales ante la nada pudo hacer Bono pese a su estirada. Aquí puedes ver las notas de los jugadores del Sevilla FC en El Gran Derbi.

BONO: 6

El portero del Sevilla no tuvo trabajo en la primera parte en la que además participó en el segundo gol del Sevilla FC asistiendo a Munir con el saque de puerta. En la segunda parte sí que tuvo trabajo, como en la acción que sacó una enorme mano a un peligrosísimo disparo de Tello que desvío Navas y acabó despejando el marroquí con la yema de los dedos.

JESÚS NAVAS: 6

Regresaba a la titularidad el capitán del Sevilla y tuvo una inmejorable ocasión para marcar a los seis minutos con un disparo demasiado cruzado que acabó marchándose fuera. Muy atento también para tapar las rápidas internadas de Álex Moreno, encontró en Tecatito un escudero fiel tanto para defender como para atacar.

FERNANDO: 7

Debido a la baja de Koundé por sanción, el brasileño tuvo que ejercer como central en esta ocasión, en la primera parte junto a Diego Carlos y en la segunda, con Gudelj. El '25' leyó a la perfección las jugadas para anticiparse y cortar muchos balones.

DIEGO CARLOS: 8

El defensa brasileño forzó pese a sus molestias para estar en un partido importante como el derbi. Mantuvo uno de los duelos individuales del partido con Borja Iglesias, un auténtico choque de titanes. Muy generoso también en la ayuda con Acuña, sobre todo cuando el argentino se cargó con una amarilla. Se quedó en el banquillo tras el descanso dejando su sitio a Gudelj.

ACUÑA: 9

El argentino subió por su banda como un vendaval, poniendo además centros peligrosos. Vio la cartulina amarilla en una entrada tan fuerte como evitable a Fekir, jugándose incluso la expulsión. En la segunda parte, marcado por esa amonestación, sufrió más en defensa con la frescura de Aitor Ruibal. Cuerpea, regatea, levanta la cabeza y lucha como el que más, así acabó fundido y con dolores en la espalda. Cuando parecía que iba a abandonar el terreno de juego por un fuerte dolor en la espalda, el lateral pidió a Lopetegui que esperara y siguió jugando y atacando, provocando dos amarillas a los rivales, y dejando finalmente el campo en el minuto 81.

DELANEY: 8

Una de las novedades en el once de Lopetegui. El danés ocupó la posicion de Fernando, hoy central, estando muy pendiente de los movimientos de Fekir y Canales para que no recibieran con comodidad, además no dudaba en dejar su posición para salir a presionar. Grandísimo trabajo en la sombra del danés, que dio equilibrio al equipo en sus mejores momentos y también cuando más falta hacía en la segunda parte.

JORDÁN: 7

Pidió penalti nada más comenzar el partido tras ganarle la posición a Carvalho pero el contacto fue muy leve. Vio la amarilla antes del cuarto de hora tras un encontronazo con Canales aunque eso no le privó de emplearse a fondo en cada acción. Muy atento para rebañar muchos balones en su zona que dieron aire al conjunto nervionense. Se marchó con una auténtica ovación en el 76', dejando su sitio a Óliver Torres.

RAKITIC: 8

El croata fue el director del centro del campo en la primera parte, cubriendo campo y ofreciendo línea de pase. Tuvo su momento con el penalti, que clavó con un disparo ajustado al palo derecho de Bravo. El '10' hizo un esfuerzo tremendo, como todo el equipo, tanto en la presión como con el balón.

TECATITO: 9

El mexicano fue el jugador de la primera parte. Muy dinámico y un auténtico quebradero de cabeza para Álex Moreno. Corona apareció con muchísimo peligro por la banda derecha, se marcó una jugada maravillosa que desembocó en el penalti de En-Nesyri: un autopase para dejar atrás al lateral bético y picar el balón para el desmarque de En-Nesyri que luego sería derribado dentro del área. En la segunda parte bajó su presencia en el área rival aunque estuvo cerca de marcar tras una cabalgada de Acuña que el mexicano finalizó con und disparo muy forzado que se estrelló en el lateral de la red.

PAPU GÓMEZ: 6

El argentino dejó su posición más retrasada para comenzar el derbi como extremo zurdo. Y se mostró muy participativo desde la banda, entrando mucho en contacto con el balón y buscando portería con sus movimientos habituales. Pero como últimamente en todos los partidos del Sevilla hay un lesionado, en esta ocasión le tocó a él, teniendo que abandonar el terreno de juego a la media hora de juego tras echarse la mano a la parte posterior del muslo.

EN-NESIRY: 7

El marroquí, que no está en su mejor estado de forma, demostró que le gustan este tipo de partidos. Comenzó muy metido en el choque, estuvo a punto de marcar pescando un balón llovido que sólo los reflejos felinos de Bravo evitaron que entrara en la portería. Fue objeto de penalti y eso que falló en el control, pero el marroquí es de los que insisten y luchó por el balón, se lo llevó con la puntera y Bravo lo arrolló. El delantero hizo un desgaste brutal durante todo el partido presionando a los centrales y los laterales verdiblancos en la salida de balón.



JULEN LOPETEGUI: 7

El técnico vasco despejó la incógnita de los 'tocados' cuando ofreció el once titular. Pudo contar con Diego Carlos pero no con Martial, que no estuvo ni en el banquillo. Suplió la baja de Koundé con Fernando y la de OCampos con el Papu más adelantado. Los jugadores presionaron durante todo el encuentro y se dejaron el alma en el campo. Leyó a la perfección el partido con los cambios que pedía el partido.

MUNIR: 8

Saltó a la media hora de juego por el lesionado Papu Gómez. Le cayó un buen centro del Tecatito en el punto de penalti pero quiso recortar, buscar el hueco y para cuando disparó ya tenía encima a dos defensas béticos para taparle. No perdonó en la segunda que tuvo el madrileño, que aprovechó una asistencia de Bono para plantarse en el pico del área y batir a Bravo con un potente disparo cruzado. El '11' también hizo un gran trabajo en defensa, ayudando a su lateral.

GUDELJ: 7

El centrocampista serbio salió al campo en el descanso para jugar como central por un Diego Carlos que había forzado tras caer lesionado el jueves en Zagreb. Muy pendiente el balcánico de las coberturas, anticipándose en la marca y ganando numerosos balones por arriba.

ÓLIVER TORRES: 6

El extremeño entró a falta de un cuarto de hora en lugar de Jordán y jugó como el hombre más adelantado de los tres del centro del campo. Dio pausa al equipo cuando lo necesitaba, escondiendo la pelota o soltándola cuando lo pedía el ritmo del partido.

RAFA MIR: 6

El delantero, que fue titular el jueves, saltó al campo en el tramo final del partido para suplir a un fundido En-Nesyri, ofreciendo siempre espacios y un recurso en los balones aéreos.

AUGUSTINSSON: 5

El lateral sueco entó en el 81' y fue valiente en el ataque, sufriendo alguna que otra falta para poder ser parado en carrera.