La fuerza del 'martillo' para la remontada y la ambición del hexacampeón (Previa y posibles onces)

Los de Lopetegui, a hacer bueno el 1-0 de la ida para avanzar hacia los cuartos de final de 'su' competición

El West Ham y el Sevilla FC dirimen este jueves un duelo a todo o nada, con el pase a los cuartos de final de la Liga Europa en juego y en el que los ingleses, conocidos como los 'Hammers' (los Martillos), intentarán imponer su fuerza en casa para remontar el 1-0 de la ida a favor del hexacampeón del torneo, que llega con la máxima ambición a Londres. Los sevillistas, de nuevo con muchas bajas, una tónica habitual esta temporada, visitan el otrora Olímpico londinense con el reto de hacer buena la ventaja de hace una semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde un gol del hispanomarroquí Munir El Haddadi, a la hora de juego, premió a los de Julen Lopetegui, aunque, por sus ocasiones en una buena segunda mitad, el resultado se les quedó corto.

En la vuelta de una eliminatoria muy igualada y que desde el vestuario hispalense se augura complicada por el potencial de un club histórico del fútbol inglés, el Sevilla, segundo en LaLiga pero ya a 10 puntos del líder (Real Madrid), tratará de no especular con el 1-0 de la ida y de marcar para atenuar las ilusiones de un West Ham que espera el máximo apoyo de la grada. Para su técnico, el escocés David Moyes, este plus añadido es un valor necesario para la remontada ante el cuadro español, después de que elogiara el gran ambiente vivido en el Sánchez-Pizjuán y de que sintiera envidia sana por la forma en la que el sevillismo llevó en volandas a su equipo hasta el triunfo en la ida.

El Sevilla, al que acompañará un millar de aficionados en Londres, lleva cuatro partidos sin perder entre todas las competiciones, desde que cayó por un 1-0 ante el Dinamo en Zagreb que no le impidió pasar a octavos (3-1 en la ida), pero los de fuera de cada son su gran asignatura pendiente, con siete encuentros sin ganar lejos de su estadio. De esta racha a domicilio forman parte sus cinco empates seguidos en Liga y dos derrotas, la citada de Zagreb que no tuvo consecuencias y la del derbi contra el Betis (2-1) que le eliminó de la Copa del Rey. En Londres le valdría la igualada, pero también es una obviedad que baja mucho fuera de casa, donde no vence desde el 0-2 del 6 de enero en el torneo copero ante el Zaragoza.

Para ganarse su pase a los cuartos de su torneo fetiche, con el aliciente de que este año la final es en el Sánchez-Pizjuán, Lopetegui sigue con bajas notables como la del extremo argentino Lucas Ocampos, por sanción, y la de seis lesionados. Algunos son piezas clave como el central brasileño Diego Carlos o los también argentinos Marcos Acuña en el lateral zurdo y Papu Gómez en la media punta. Esta nómina la completan por problemas físicos el central neerlandés Karim Rekik y los extremos Suso Fernández y el argentino Erik Lamela. La buena noticia es la recuperación de sus lesiones del brasileño Fernando, que volvería al once como ancla defensiva en el medio campo, y el lateral argentino Montiel.

Mientras, el West Ham United llega a esta cita decisiva en su Estadio de Londres tras romper una racha de tres derrotas consecutivas con un triunfo el pasado domingo ante el Aston Villa (2-1). El partido se revistió de especial emoción cuando el ucraniano Andriy Yarmolenko se echó a llorar tras marcar un gol, muy celebrado por una grada que este año estaba siendo especialmente crítico con él. El equipo del este de la capital británica tratará de confirmar ante el Sevilla que cuenta con un fortín en su campo, donde solo ha perdido un partido este año, ya que no le vale otra cosa que la victoria para avanzar en la competición.

De superar a los andaluces, sería la primera vez en más de cuarenta años que el West Ham alcanza los cuartos de final de una competición europea, después de que el Dinamo de Tiflis georgiano les eliminase en 1981 en esa ronda en la Recopa. El West Ham, que, pese a no ser uno de los grandes, es uno de los equipos con más aficionados en Londres, no podrá contar en principio con uno de sus puntales, Jarrod Bowen, aunque sí debería ser de la partida el delantero internacional por Jamaica Michail Antonio. El español Pablo Fornals, que se reencontró el pasado fin de semana con el gol tras dos meses de sequía, también apunta al once.



ALINEACIONES PROBABLES.-

West Ham: Aréola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice; Benrahma, Lanzini, Fornals; y Antonio.

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Gudelj, Koundé, Augustinsson; Joan Jordán o Delaney, Fernando, Rakitic u Óliver Torres; Tecatito Corona, Martial y En-Nesyri.

Árbitro: Clement Turpin (francés).

Estadio: Estadio de Londres.

Hora y TV: 21:00 (Gol).