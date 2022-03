Un bético se cuela en la 'orgía' blaugrana

El Barça, tras su gran victoria en el Clásico ante el Real Madrid, acapara el once ideal de la jornada de LaLiga

El FC Barcelona volvió a sonreír en un Clásico tres años después y lo hizo además con una exhibición de las de sus mejores épocas al golear este domingo con mucha autoridad por 0-4 en el Santiago Bernabéu a un Real Madrid inoperante y perdido todo el encuentro.

La exhibición del equipo de Xavi en el coliseo madridista, que ha devuelto la ilusión por LaLiga en Can Barça, ha hecho que cope el once de la jornada 29. Aunque no todos sus jugadores destacaron y hubo huevo para otros, que también sobresalieron en una jornada con pocos goles más allá del Clásico.

Liderados por Aubameyang, que lleva siete goles en siete partidos, dos de ellos en el 'clásico' contra el Real Madrid de este domingo, además de una gran asistencia en otro a Ferran Torres, hablan por sí solo del impacto del delantero cedido por el Arsenal en su irrupción en el Barcelona y la Liga española. "Hola del jugador acabado", publicó en sus redes socailes junto a una 'bola de dragón' con la que celebró uno de sus dos tantos en el estadio Santiago Bernabéu. El togolés fue el mejor de los cinco blaugranas que sobresalen en el once ideal.

La jornada 29 dejó a un líder tocado, pero con una amplia renta con sus perseguidores, consolidó a Barça y Atlético y dejó al resto de la cabeza como estaba. Y por abajo, los grandes beneficiados fueron los clubes andaluces, Cádiz y Granada, que respiran un poco con sus triunfos in extremis. Según el once publicado por la web estadística WhoScored, el Real Betis, que cuajó un partido aseado en Vigo para sacar un punto de ese difícil campo, también tenía sitio en el equipo, así como un exsevillista, dos exbéticos o un futbolista del Granada CF.

Éste es el once estadístico ideal de la jornada 29 de LaLiga.