La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 17 de abril de 2022:



- Y SANTAS PASCUAS

Sevilla FC 2-3 Real Madrid. 'Resurrection interruptus'; un Sevilla portentoso en la primera mitad sucumbe al empuje de un Madrid que sacó a la 'Canina' para encarrilar su título de Liga en una gran segunda parte, en la que debió jugar con 10 por una clamorosa roja perdonada a Camavinga.

- LALIGA

La polémica de Nervión, nada comparada con la indignación perica tras el penalti del 2-1... en el minuto 100 del Atlético-Espanyol. Hoy, Cádiz-Barça.

- DRAMA EN GRANADA

Paso atrás alarmante tras el 1-4 ante el Levante UD.

- UNA DESPEDIDA QUE NO MERECÍA

Esfuerzo sin premio para Camarasa, quien no ha podido esquivar el quirófano; acaba contrato y no podrá decir adiós en el campo.

- UN ÁRBITRO QUE NO GUSTA A NADIE

Los che se quejan de que la final la pite Hernández Hernández... que ya se la armó una al Betis en Mestalla.