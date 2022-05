El Betis confirma el adiós de Tello; Bartra, el siguiente

Al jugador catalán se le vio ayer visiblemente emocionado en el Villamarín

Hace meses que se da por hecho la salida de Cristian Tello del Real Betis. De hecho, ya se han filtrado nombres de posibles sustitutos a los que el Betis ha seguido, ha preguntado o con los que, incluso, ha contactado, casos de Ez Abde o Deulofeu. Conforme pasaban los primeros meses del año, los aficionados veían cómo uno tras otro se presentaban ampliaciones de contrato de Guardado, de Bravo o, incluso, de jugadores a los que les quedaban más años de vinculación. Y, sin embargo, Tello no aparecía y tampoco se conocían noticias sobre reuniones para una posible ampliación.



Aunque ha jugado sólo poco más de 1300 minutos en toda la temporada, seguía siendo un futbolista importante para un Manuel Pellegrini que suele valorar los cinco cambios tanto como el equipo que arranca de inicio. Y Tello era habitualmente uno de esos cambios hasta el punto de sumar 34 encuentros hasta la fecha. También fue clave en la final de Copa del Rey, al ser el encargado de marcar el cuarto penalti, el que ponía por primera vez por delante al Betis tras el error de Yunus.



Hace apenas unos días dejaba una reflexión en sus perfiles de redes sociales que venía a confirmar su salida. "El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo". Un emoticono de fuerza y un corazón verde completaban la frase de Tello, que fue contestada por varios compañeros.



Ahora, el propio Betis se ha encargado de confirmar su salida. Lo hizo tras el partido ante el Granada, en el que Tello no jugó, pero sí se le vio en televisión visiblemente emocionado.

Marc Bartra, prioritario

El extremo catalán ya deshoja las opciones que tiene para seguir jugando la próxima temporada. Se daba por hecho que se iría dos años al Trabzonspor turco, que ha ganado la Liga de su país y jugará la Champions, pero en los últimos días le ha salida la opción de la Real Sociedad , con la que también jugaría en Europa y podría seguir compitiendo en una Liga de primer nivel.Un caso similar, aunque con un año aún por delante, es el deResultaba raro que Canales, Fekir, Borja, Alex Moreno... renovaran sus contratos y un futbolista como el exblaugrana, que tan buen rendimiento ha dado en los últimos tiempos, no pasara por las oficinas para firmar su continuidad. Más aún cuando se sabe que el próximo año llegay que tanto Bartra, como Víctor Ruiz, Edgar o Pezzella tienen contrato en vigor, lo que alimenta las especulaciones.Bartra lo ha pasado mal en los últimos años con las lesiones, pero una vez recuperado en esta temporada su rendimiento ha sido mayúsculo. A día de hoy es el central titular junto a Pezzella para Manuel Pellegrini. Pero acaba en 2023 y debería renovar este verano para no empezar con los habituales nervios del último año. Desde el club se ha filtrado que ya hay una propuesta para que continúe dos años más y un tercero opcional. Está por ver cómo evolucionará su caso, pero antes que fichar, darle continuidad a uno de sus mejores centrales debe ser la prioridad.