Bellerín lo tiene claro, el Madrid en modo Champions, Laporta atiza a la LaLiga...

Así vienen las portadas de la prensa deportiva de este miércoles 25 de mayo

Las portadas de este miércoles 25 de mayo llegan con variada información. En ESTADIO Deportivo abrimos con las esclarecedoras palabras de Héctor Bellerín sobre su futuro una vez terminada su cesión al Betis. Aunque "no es tan fácil" como desearlo, Bellerín ha "dejado clara" su postura a Betis y Arsenal: "Hice un esfuerzo para venir y estoy dispuesto a hacer el esfuerzo que sea para que ésta siga siendo mi casa, porque soy feliz". En el barrio de Nervión la noticia está en el cambio de equipaciones. Tras tres años vistiendo Nike, el Sevilla Fútbol Club ha hecho oficial que la marca Castore será el nuevo proveedor durante los próximos cuatro años.

En Madrid todos están pendientes ya de la final de la Champions del próximo sábado que enfrentará a Real Madrid y Liverpool en París, aunque todavía colea la decisión de Mbappé. "No es el momento de hablar de esas cosas pequeñitas", dijo Benzema. "No estoy enfadado, estoy concentrado en la final de la Champions League que es más importante que escuchar otra cosa", añadió. "Cada uno tiene que estar focalizado en su cosa, pienso que Mbappé, como otros jugadores, si quiere hacer una cosa no me va a llamar porque cada uno decide su futuro. Yo estoy aquí tranquilo, preparando el partido del sábado y lo que esté bien para él es cosa suya", afirmó.

Desde Barcelona todos miran a los fichajes, con Azpilicueta y Marcos Alonso como los mejor colocados para ser los primeros en llegar, pero Joan Laporta manda un mensaje a LaLiga. "Hacemos lo que podemos porque es difícil. Venimos de donde venimos. Las normas del 'fair play' son demasiado exigentes comparadas con las que hay en otros países. Y esto es otro contratiempo que tendremos que superar", dijo el mandatario que además dejó claro que el club no tiene "ninguna complicidad ni apoyo por parte de LaLiga" a la hora de poder reforzar la plantilla del primer equipo masculino.

Por último, Marcelino anunció que no seguirá en el Athletic Club la próxima temporada como entrenador. "Nos vamos porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito ni me ofrece el apoyo para construir algo a medio y largo plazo", señaló el técnico asturiano en relación a sus conversaciones con dos de los precandidatos a la presidencia en las elecciones del 24 de junio, Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta. Aquí puedes ver las portadas más destacadas de la prensa deportiva del día de hoy.