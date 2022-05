Cinco plataformas donde ver el fútbol online

El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo. Por eso, cada vez son más las plataformas que compiten por ofrecer a sus clientes los partidos con mayor audiencia. Sigue leyendo y te contaremos dónde ver en la red los partidos de tu club favorito.

Movistar +

Esta es una multiplataforma que tiene su origen en la fusión de Movistar TV y Canal+. Gracias a una aplicación, permite ver de forma online toda su programación. Esto incluye la más amplia oferta de fútbol incluyendo, por supuesto, LaLiga.

Entre otras ventajas, destaca que no requiere decodificador y que funciona perfectamente en una gran variedad de dispositivos móviles. Mientras que como desventaja hay que señalar que es necesario activarla cuando tienes una cuenta de Fusión. El precio básico con fútbol es de 65 € mensuales.

Orange TV

Esta es otra buena opción para ver el fútbol online, aunque no cuenta con la misma variedad de Movistar +. No obstante, su precio es muy conveniente y también ofrece varios de los mejores eventos en esta disciplina. Si ya tienes una cuenta en Orange TV, solo tienes que añadir tus canales de fútbol preferidos.

El importe mínimo en este caso es de 15,95 € mensuales. De lo contrario, deberás contratar el servicio Orange TV Total desde 53 € mensuales.

DAZN

Esta otra plataforma, de reciente creación, centra su oferta de fútbol internacional en la Premier League, la Coppa Italia y la FA CUP. En el plano nacional, ofrece LaLiga y la Copa del Rey. Una de sus principales ventajas es su aplicación multipantalla, como la de un casino online, que se adapta a todos los dispositivos móviles.

También tiene a su favor que los partidos pueden verse grabados, lo que te permite disfrutarlos cuando quieras. Pero queda claro que su desventaja es la poca oferta de eventos internacionales. Puedes acceder a ella desde 12,99 € mensuales.

DirecTV

Este es el principal proveedor de televisión satelital de EE. UU. y Latinoamérica. Como tal, no es una opción para el público español. No obstante, ofrece una alternativa mediante su plataforma de streaming AT&T TV NOW. Por esta vía es posible acceder a una de las más completas ofertas del fútbol mundial. Esta es claramente su gran ventaja competitiva.

Sin embargo, necesitarás un servicio de VPN para evadir las restricciones de contenido que supone acceder desde una zona diferente. ¿Su precio? Desde 79,99 USD.

Footters

Cerramos con una de las plataformas que más usuarios ha captado en los últimos años. Su popularidad se debe a que se adapta a cualquier dispositivo móvil con la misma calidad que ofrece en el ordenador. Además, no aplica permanencia ni está sujeta a geobloqueos.

La parte negativa es que solo ofrece partidos de la Segunda B y Tercera División del fútbol español. El importe mínimo es de 6,99 € mensuales.

Conclusión

Como ves, hay muchas opciones para disfrutar del fútbol online, ideales para llevar la diversión a cualquier parte. Pero si estas sugerencias no te convencen, entonces prueba con Gol TV o beIN Sports España.