Adiós 'ansiedad'

El mensaje de tranquilidad que venían transmitiendo desde el inicio liguero no era tal. Y con el gol se pudo ver. Loren rompió su mala racha y, con ella, la de una delantera en estado de ansiedad a la que le hacía falta un desahogo para demostrar que está a la altura de un equipo hecho para pelear por todo.

El malagueño le dio con el muslo, pero igual le habría dado con lo que hubiera hecho falta para que ese balon acabara dentro de la portería. Antes que eso lo había intentado en infinidad de ocasiones, pero lo que el pasado año iba dentro ahora siempre ocurría algo para que esto no sucediese.

Y eso, aunque siempre se diga que no, pesa bastante. Su gol debe ser el primero de muchos, ya sean suyos o de sus dos compañeros. Debe ser el fin de una sequía inexplicable para un equipo que domina y domina, que llegaba, creaba ocasiones y no acababan dentro. Ayer, esto le hizo sufrir al final. La próxima vez no deben dar opción ni a eso.