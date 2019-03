También mucho que ganar

Hay defensores de la teoría de que el 5-2 a la Real Sociedad no fue más que un mero espejismo, que no supuso un punto de inflexión en el juego del Sevilla, sino sólo en las sensaciones, por lo que no cabe esperar un cambio en el destino de los nervionenses y del propio Pablo Machín.

Seguramente, si la involución ha sido progresiva, debe serlo igual el despertar, por lo que los blanquirrojos han de empezar a sembrar en Praga los frutos que sigan recogiéndose en Cornellà-El Prat. Sólo así se podrán recargar las pilas durante el parón para afrontar las diez jornadas decisivas del campeonato con confianza y opciones de luchar por la Champions.

No clasificarse para los cuartos de la Europa League sería un fracaso, por lo que no es de recibo inferir que esta noche el Sevilla tiene mucho que perder y poco que ganar. Todo lo contrario.