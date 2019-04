Apostar por una idea y mantenerla contra viento y marea, por encima de las críticas y de las dudas, a la larga suele dar su fruto. Pero pese a que a Setién le respalda su gran trabajo a lo largo de casi dos años y la espectacular pasada temporada, este Betis ha entrado en una dinámica tan negativa que requiere medidas drásticas que cambien la dinámica.

No se trata de echar al técnico, sino de que éste haga algo, desde mañana ante el Villarreal, que sirva como punto de inflexión. Ya sea un cambio táctico, una variación en el once, una ayuda mental que acabe con la ansiedad... de no hacerlo, pocas opciones le quedarán a la directiva y a Serra Ferrer para mantener la confianza en esta idea.

No jugar en Europa puede acabar con este proyecto a tres años y el riesgo es demasiado grande como para no ser drásticos. Sólo queda ganar o ganar.