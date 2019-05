Sin margen de error

No siempre sonreirán los astros como el pasado fin de semana, cuando el indefendible traspié en Montilivi -se puede perder casi contra cualquiera, es obvio, pero no sin intensidad, sin competir, sin oponer resistencia- vino acompañado por otras inesperadas derrotas de Getafe y Valencia, sus dos únicos contendientes por la cuarta plaza. Más vale no apurar el margen de error, que queda reducido a su mínima expresión con únicamente nueve puntos en juego y no dependiendo el Sevilla de sí mismo ni siquiera firmando un pleno ante Leganés, Atlético de Madrid y Athletic.

Nombres aparte, el calendario lo endurecen o ablandan los estados de ánimo y de forma, aspectos éstos en los que nadie a partir de ahora debe superar a los de Caparrós, que ya han quemado su último cartucho de fogueo y han de atinar con los otros tres.