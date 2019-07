Primero hay que vender

Llegó Pedraza, hoy lo hará el portero Dani Martín, que ocupará el puesto que ha dejado Pau López, se espera cerrar en breve el deseado delantero, pero el que de verdad ha ilusionado al beticismo en las últimas horas ha sido Nabil Fekir, todo un campeón del mundo que llegaría para cubrir la baja que dejaría Lo Celso. El problema es que el argentino aún no se ha ido y aunque Rubi reconociera el lunes que el futbolista tenía la cabeza en otro lugar, si los de ese sitio no llegan a lo que el Betis quiere por el ex del PSG, el jugador no saldrá y, con ello, Fekir no aterrizará en Heliópolis. Un caso que también podría darse si la operación salida se retrasa más de la cuenta y el equipo que pretende a Gio tarda en llegar a las cifras deseadas, ya que Fekir tiene muchos pretendientes y la competencia es feroz. Toca vender. Ya.