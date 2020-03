El coronavirus no es la única batalla.

Si LaLiga no acabara, algo que cada día que pasa descarta menos gente, el Sevilla tendría todas las opciones para alcanzar su objetivo deseado: la Champions. Marcha tercero, acabó cuarto la primera vuelta y es, de los clubes implicados, el que más tiempo lleva ahí, pero aún habría mucho que discutir para que se llegue a esa situación. Y no será la única ni la principal pelea. Con el título por decidir y los dos poderosos implicados, con el Atlético fuera de Champions pero en cuartos de esta competición, con los ascensos, los descensos, la composición del calendario de la próxima campaña y menos fechas a cuadrar... nos quedan dos meses en los que la lucha contra esta epidemia no será la única que se dirima y en la que el trabajo de los despachos tendrá mucho que decir. Y ahí se puede esperar cualquier cosa.