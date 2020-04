'Puente aéreo' Barça-Betis: un buen asidero para crecer

Asociarte de alguna manera con un club tan poderoso como el Barcelona siempre o casi siempre será un buen negocio. Igual que lo sería con el Real Madrid. Son las dos sociedades más poderosas del fútbol español y están en el 'Top 5' mundial, por lo que, aunque puntualmente puedan hacerte una 'jugarreta' (como querer recuperar antes de tiempo a Emerson), los beneficios superan ampliamente a los perjuicios.

Algunos lo verán como un sometimiento, pero nada más lejos de la realidad. No te condiciona a nada ese pacto de foguear a los futbolistas que no están preparados todavía para incluirse en la pléyade de estrellas azulgrana, como ha demostrado el Real Betis en las recientes negociaciones por Fabián (que querían llevarse para el filial por un millón), Junior (vendido, en realidad, al mejor postor y por un 18+12 más que generoso en los tiempos que corren) y Loren (los heliopolitanos no bajaron de 30 kilos, por lo que se frustró su traspaso).

Tampoco te obliga a dejarte llevar en los encuentros contra ellos, ejemplo escenificado en el 3-4 de la campaña pasada (el último '2' liguero en la quiniela en el Camp Nou).

Antes al contrario, allí verán con buenos ojos a un equipo que practica un fútbol alegre y que sería la 'segunda casa' para sus 'cachorros', que aprenderían lo que es la presión y la exigencia sin echar de menos un campo lleno o un estilo asociativo y ofensivo.

Aleñá y Tello, pero antes Montoya, Damià, Alfonso o Cuéllar (de vuelta) tomaron un puente aéreo que podría seguir Riqui Puig. Y, con la mayoría, nadie se arrepintió en Heliópolis.