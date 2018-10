Una opción ideal para deportistas

Invisalign es uno de los tratamientos de ortodoncia más solicitados actualmente en la clínica dental.

Consiste en una serie de alineadores prácticamente invisibles y extraíbles que se cambian cada 1 o 2 semanas por otro juego de alienadores hasta corregir el resultado deseado tanto por el ortodoncista como por el paciente ya que el tratamiento es totalmente personalizado.

Mediante un plan de tratamiento virtual 3D (software clincheck) se muestran los movimientos que realizarán los dientes durante todo el tratamiento y el resultado final, explica la doctora Marta Madrazo, de Milenium Dental Aljarafe.

- ¿Cómo influye una mala oclusión en la práctica deportiva ?

- Un problema oclusal y una mala salud bucal pueden perjudicar el rendimiento deportivo.

Generalmente, una maloclusión puede producir dolencias musculares y articulares así como problemas de equilibrio, dolores de cabeza y calambres.

Una arcada estrecha dificulta la respiración, ya que la lengua no puede introducirse en el paladar y queda poco espacio para el aire, aumentando el cansancio durante el ejercicio físico.

Invisalign aporta amplitud de arcadas ayudando a mejorar la respiración. Aproximadamente un 30% de los dolores musculares de cuello y espalda se deben a que se mastica de forma incorrecta, muy concretamente, se asocian a problemas de mordida cruzada.

- ¿Quién puede usar invisalign?

- Invisalign es un tratamiento muy demandado por adultos principalmente pero realmente, en pacientes adolescentes que hagan mucho deporte donde el contacto físico puede provocar lesiones en los dientes y mucosas , Invisalign proporciona muchas ventajas y está muy recomendado. Podríamos decir que es un tratamiento para todos los públicos.

- ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de este sistema a la hora de hacer deporte?

- Entre las ventajas del uso de alineadores podemos destacar varias como que su uso durante la práctica del fútbol u otro deporte de impacto , evita el desgaste y las microfracturas que sufre el esmalte dental por el continuo impacto entre los dientes.

Además, los alienadores te ayudan a descargar la tensión sobre ellos y no sobre los dientes al realizar deporte.

Evita el contacto directo de los dientes con la mucosa por lo que previene de laceraciones en labios, lengua y mejillas.

En deportes del tipo arte marciales, boxeo? no está recomendado el tratamiento con brackets por la violencia de los golpes y por la alta probabilidad de recibir un golpe en la cara; sin embargo, la ortodoncia invisible sí es una buena opción aunque ello no evite tener que llevar otro tipo de protecciones extra.

Otra ventaja es que los brackets pueden desprenderse con un golpe y esto nunca ocurriría con los alienadores.

Como desventaja de este sistema podemos decir que durante el deporte, al aumentar la salivación, puede notarse que el alineador se llena de saliva y pierde un poco la transparencia.

Sin embargo, esto se soluciona fácilmente enjuagando los alienadores al finalizar el tratamiento.

- ¿Qué consejos debemos seguir si hacemos deporte con Invisalign?

- Lavar siempre los alineadores antes y después de realizar deporte, especialmente después porque, como ya hemos comentado, al realizar deporte aumenta la saliva y el alineador se verá lleno de ésta al finalizar.

Si en el transcurso de la práctica deportiva se va a ingerir alimento (avituallamiento por ejemplo) es mejor no llevarlos. Y, después de correr, no volver a colocarlos.

En deportes de contacto lo mejor es llevarlos siempre colocados y, si se produce un daño, mejor cambiar el afinador que una pieza dental.