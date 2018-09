Cuatro sevillanas, finalistas de la segunda edición del programa de emprendimiento gira mujeres de Coca-Cola

Los proyectos ´Te llevo la compra a casa´, de María José Fernández; ´Coco Boho´,de Azahara Díaz; ´Ecodehesa Cosmética Ecológica´, Susana Ruiz; y ´Olor´, de Matilde Romero, han sido elegidoscomo finalistasde la segunda edicióndel programa de formación y mentoríaGIRA Mujeresde Coca-Cola.

´Te llevo la compra a casa´ contempla la creación de una empresa de comercio online que distribuye entre sus clientes la compra hecha en el mercado de abastos; ´Coco Boho´ es un proyecto deempresa dedicada a eventos; ´Ecodehesa´, se centra en la elaboración de un aceite cosmético 100% vegetal, natural y biológico;mientras que ´Olor´ es un proyecto de empresa para la elaboración de jabones naturales a partir de aceite de oliva.

Cada finalista recibirá 3 meses de formación para obtener el apoyo y las herramientas necesarias para poner en marcha su idea y a continuación contará con otros 3 meses de mentoría para ayudarle aponer en marcha su negocio.

Además, María José Fernández, Azahara Díaz, Susana Ruiz y Matilde Romero aspiran a estar entre las tres ganadoras que obtendrán otros seis meses más de mentoría, así como 3.000 euros de capital inicial para la puesta en marcha de susempresas. La decisión del jurado sobre las tres finalistas se conocerá el próximo 25 de septiembre en un acto que se celebrará en Madrid.

"He observado que el mercado de abastos de mi pueblo tiene poca afluencia de clientes porquetiene poco aparcamiento y además el horario de apertura sólo es de mañana con lo que muchosclientes potenciales no pueden hacer la compra en él.", ha señalado María José Fernández, de Sanlúcar la Mayor, por lo que su proyecto es "una tienda online donde estarían todos los negocios del mercadode abastos para que el cliente pueda hacer la compra y ofrecería un servicio de reparto a domicilio".

"Soy una persona emprendedora, me encantan los nuevos retos y me fascina el mundo de la organización de eventos" indica Azahara Díaz, de Dos Hermanas, cuyo proyecto de empresa "se basa en satisfacer al cliente, es decir, a nivel particular los clientes no sufren ningún coste adicional por los servicios de organización, sino que lo hacemos a través de acuerdos con nuestros colaboradores".

"La idea es elaborar un aceite 100% vegetal-natural-biológico, cuya base es una materia prima única, el aceite de bellota de la sierra de Huelva y presierra sevillana, acompañado de aceites esenciales de plantas aromáticas de la dehesa mediterránea, como son la lavanda, el tomillo y el romero", explica Susana Ruiz, de Castilleja de Guzmán, que tiene como idea arrancar su negocio "como empresa familiar, para poder asumir los gastos, con una venta tipo online y la intención es ir creciendo, elaborando nuevos formatos para poder abarcar a un mayor número de clientes".

"Olor es la idea, en realidad, de tres segmentos de negocio. Son jabones naturales de aceite de oliva con un olor muy específico y para segmentos muy específicos", destinados, sobre todo, a Semana Santa, romerías y ferias, explica Matilde Romero, de La Puebla del Río, quien añade: "La ubicación geográfica es el principal factor del cliente potencial, por el arraigo y tradiciones de Andalucía el cliente final está muy directamente relacionado".



Sobre GIRA Mujeres

GIRA Mujeres es un programa de capacitación de Coca-Cola dirigido a mujeres que quieren emplearse o desarrollar una idea de negocio vinculada con el sector de la alimentación y bebidas. El proyecto se encuentra enmarcado en el compromiso global ´5by20´, por el que Coca-Cola se compromete a empoderar a 5 millones de mujeres para 2020 en todo el mundo.

GIRA Mujeres constituye una oportunidad para desarrollar el talento y las capacidades de trabajo de las mujeres a través de un programa de formación y mentoría que contribuya a su avance profesional, adaptado a los diferentes objetivos de las participantes: emplearse -itinerario de empleabilidad o inserción por cuenta ajena-, emprender sin una idea de negocio desarrollada o poco avanzada –´El viaje al emprendimiento´- o emprender con una idea de negocio ya diseñada -GIRA Mujeres Weekend.

Para que GIRA Mujeres se haya podido convertir en una realidad, el proyecto ha contado con la participación de organizaciones como Cruz Roja, Fundación Mujeres, Alma Natura, Dona Activa e ImpactHub, comprometidas con la igualdad de género y el impulso del desarrollo económico y el emprendimiento, tanto en áreas urbanas como en el ámbito rural.

En su segunda edición, 4.530 mujeres de 162 pueblos y 47 ciudades españolas han formado parte de este programa, que ha finalizado con la presentación por parte de las participantes de una idea de negocio. De las 421 ideas presentadas, diez se han convertido en finalistas del proyecto.



Compromiso con la diversidad

La diversidad, entendida como la inclusión de todo tipo de personas a través de la igualdad de oportunidades, es una de las señas de identidad de Coca-Cola.

Este compromiso se concreta en la puesta en marcha de diversas acciones, como el proyecto global ´5by20´, que busca favorecer el empoderamiento personal y profesional de cinco millones de mujeres en el mundo para el año 2020. Coca-Cola también se sumó en 2016 al compromiso de "HeForShe", una iniciativa de ONU Mujeres nacida con el objetivo de alcanzar la igualdad de género real en el mundo.

En España, Coca-Cola apoya a través de sus programas GIRA a determinados colectivos que necesitan un impulso, apoyando su capacitación personal y profesional. Este es el caso de GIRA Jóvenes o GIRA Mujeres.

A nivel interno, Coca-Cola cuenta con programas que favorecen la igualdad de oportunidades y la diversidad de talento entre sus empleados. En ellos se incluyen medidas concretas que favorecen la innovación y el compromiso con el talento diverso. La diversidad forma parte del modelo de negocio de Coca-Cola, impactando desde la gestión de Recursos Humanos hasta el contenido de sus campañas de Comunicación y Marketing.