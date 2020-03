Las procesiones de Semana Santa podrían volver en septiembre

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano no descarta que las procesiones pudieran celebrarse en el mes de septiembre. Por ello, ha emitido una serie de orientaciones a los obispos en el que se estipula que "las procesiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de la Semana Santa y del Triduo Pacual, a juicio del obispo diocesano, podrán ser trasladadas a otros días convenientes, por ejemplo el 14 y 15 de septiembre".

El 14 de marzo, y tras una reunión entre el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el arzobispo de la capital hispalense y el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, se hacía pública la decisión de aplazar la Semana Santa 2020. Desde entonces, se barajan posibles fechas para la celebración de las procesiones de Semana Santa.

Aún se desconoce hasta cuándo se alargará la cuarentena por la crisis del Coronavirus, y es que se espera que el número de infectados siga creciendo hasta abril. Ello hace que no se pueda poner una fecha concreta para una de las tradiciones más importantes en la capital andaluza.

Sin embargo, su aplazamiento no significa que no hubiese procesiones de Semana Santa 2020, y es que hay quien incluso se ha planteado la posibilidad de llevar acabo una procesión magna como acción de agradecimiento cuando pase la crisis del COVID-19. Aunque, la opción más factible hasta el momento es que, de celebrarse, lo hiciera en el mes de septiembre (Saldrían algunos pasos, se rezaría un viacrucis, se haría una exposición... pero no habría nazarenos, no serían estaciones de penitencia, el cualquier caso).

La única vez que no procesionó ninguna cofradía en la Semana Santa de Sevilla fue en 1933, y por la situación política que vivía el país por entonces. Aunque en 1932 solo salió en procesión la hermandad de La Estrella. Desde aquellos años convulsos de la historia de España, Sevilla no se veía privada de su Semana Santa, pero el Coronavirus ha hecho inevitable su aplazamiento.

Ahora parece dilucidarse un halo de luz para todos aquellos cofrades y amantes de la Semana Santa sevillana con el anuncio del Vaticano. Aún habrá que esperar a ver cómo evoluciona la crisis del COVID-19 en el país, que, de momento cuantifica 20 mil infectados y mil muertes.