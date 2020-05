'Good, better, best': el homenaje de Informe Robinson a Michael

Good, better, best. De tus chicos, de tu equipo, de tu gente. #InolvidableRobinson pic.twitter.com/9T5XGsmAyN

El programa 'Informe Robinson' ha querido rendir un sentido homenaje a la figura de Michael Robinson, presentador y director de este espacio televisivo durante más de 12 años y cuyo fallecimiento hace unas semanas removió los ciminetos del fútbol por enorme contribución tanto al deporte como al periodismo.

Así, con la frase 'Good, better, best' y un sinfín de tomas falsas del exfutbolista y presentador británico al frente del prógrama junto a su voz y sus mejores momentos, recordando que dirigió algunos de los programas que todavía tienen que salir a la luz pero que no podrá ver.