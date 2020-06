La Guardia Civil también 'gana' Supervivientes

La Guardia Civil, tan de moda en las últimas semanas por todo lo relacionado con la actualidad política, también se convierte en protagonista en el reality estrella de los últimos meses. El agente de la Benemérita Jorge Pérez se alzó con la victoria en la final de Supervivientes tras imponerse a Ana María Aldón y a Rocío Flores en los dos televotos que se abrieron en el transcurso de la gran final, el último de ellos tras lograr el 81'6% de las votaciones, el porcentaje más alto de todos los ganadores.



Después de tres meses de aventura en los Cayos Cochinos, Jorge Pérez se llevó el premio metálico de 200.000 euros, siendo Lara Álvarez y no Jorge Javier Vázquez la encargada de levantar su brazo del ganador por la cuarentena establecida tras la pandemia del coronavirus.



La tensión de palpó en la gala final, donde los nervios y las emociones eran evidentes. Hugo Sierra, que no apareció en la foto final, era el primero que abandonaba el concurso como el menos votado de la audiencia.



Pese a ganar, Pérez aún tuvo que superar dos pruebas duras. Primero, vencer a Rocío Flores en el primer televoto de la noche, después de ésta que saliese rápidamente del agua durante el clásico juego de la apnea y convirtiera en súperfinalista a Ana María Aldón. Lo lograría, enfrentándose luego a Aldón, a la que superaría también por esa abrumadora mayoría antes señalada.



El ganador ha sabido jugar muy bien en esta edición de Supervivientes, siempre ha huido de todos los conflictos, ha trabado grandes amistades como las de Albert Barranco y Elena Rodríguez y, al final, la audiencia se lo ha premiado, no sólo en la final sino con sus siete nominaciones.