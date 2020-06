La importancia de elegir un buen 'entrenador de pulsera'

Finalizado el confinamiento con motivo de la covid-19 y una vez que la desescalada ha avanzado en sus diferentes fases hacia encontrar la mal denominada 'nueva normalidad', llega el momento de volver a la rutina y de adaptar el cuerpo a un estado de forma óptimo. Algo que hoy por hoy, quizá, no se antoja del todo sencillo, estando marcada la vida diaria por el uso de la mascarilla y la distancia social, entre muchas otras cuestiones.



Unos hándicaps que quizá suponen una barrera insalvable para algunas personas a las que el entrenar en solitario no les resulta del todo apetecible o a otras a las que el volver a su gimnasio habitual, por ahora, les sigue generando cierto respeto o rechazo. De ahí que no sea de extrañar que hoy por hoy, en tiempos en los que el teletrabajo se ha impuesto, también haya cobrado una especial importancia el uso de wearables que te permitan contar prácticamente con un entrenador personal€ en tu muñeca.



Sí, hablamos de auténticos entrenadores personales de pulsera que pueden ayudarte a hacer mucho más llevadera tu puesta a punto de cara al verano, siendo, en muchos casos, verdaderos monitores que ayudarán -y mucho- a los más exigentes de la práctica deportiva.



Como en casi todo en la vida, hablamos de un segmento muy amplio que, en función de las características y necesidades de cada uno de nosotros, oscilará desde los 20-30 euros de algunas de las bands más conocidas de diversas compañías asiáticas en sus ediciones más simples, hasta los varios cientos de euros de los smartwatches más completos.



Los diferentes tipos de conexiones y métricas que necesites, así como el sistema operativo que suelas utilizar –especialmente en tu teléfono- también determinarán en gran medida la elección de tu 'entrenador de pulsera', dominando prácticamente el sector el Apple Watch para aquellos que utilicen iOS, aunque no siempre tiene por qué ser así.



Como comentamos, el abanico es mucho más amplio para los usuarios de Android, por lo que ahí tendremos que tener en consideración aspectos como cuáles son nuestras necesidades reales. Si eres un deportista amateur al que tan sólo le gusta hacer algo de deporte con cierta frecuencia, bien sea por la calle como en el gimnasio, o en casa, después de haberle cogido el gustillo durante el confinamiento, puede serte suficiente con cualquier band de gama media-baja, aunque a la larga, seguramente, notarás sus limitaciones y necesitarán algo más. Ahí es donde entra en juego la importancia de apostar por una buena compra, un gadget útil que pueda servirte para mejorar tu rendimiento y -¿por qué no?- para muchas otras cosas también.



Por ello, siempre que tu bolsillo te lo permita –tampoco es necesario hacer un desembolso muy elevado para ello-, es recomendable apostar por un smartwatch que disponga de GPS, lo que te permitirá posicionar tus rutas sin necesidad de tener que ir siempre cargado con el móvil, lo que para muchos supone un engorro a la hora de realizar deporte; especialmente si hablamos del 'running'.







Un entrenador personal€ y mucho más

Su potencial y la posibilidad de instalar aplicaciones es otro de los aspectos a tener muy en cuenta, así como su batería. Ya que tenemos que tener en consideración que en ocasiones estaremos realizando varias mediciones en segundo plano, con lo que ello supone para su autonomía. De ahí que sean una muy buena elección terminales como el, la última edición del smartwatch de, el cual ofrece 1 GB de RAM, resistencia militar MIL-STD-810G y cristal. Es decir, una auténtica bestia para ponerte a punto desde el atletismo hasta la práctica deportiva más exigente. Y es que este smartwatch, por ejemplo, es compatible también con iOS, por lo que puede ser una gran elección si eres usuario de la marca de la manzana.Los wearables con el sistema operativo de-Wear OS-, como es el caso del de Mobvoi, siempre aportarán el valor añadido de poder instalar un sinfín de aplicaciones con la que precisar las diferentes prácticas deportivas y realizar analíticas de las mismas, así como instalar sensores vía bluetooth. Es decir, a más posibilidades, menos limitaciones. Y es que ese suele ser uno de los problemas más habituales en este tipo de productos, limitándose muchos a unos pocos modos de actividad que no van más allá del correr, andar o el ciclismo; dejando atrás cualquier deporte colectivo u otras prácticas mucho más exigentes como podrían ser los entrenamientos funcionales, tan de moda ahora.Llegado a este punto, también es importante tener en cuenta la duración de la batería, habiendo wearables que llegan hasta los 15-20 días de duración –suelen ser los que ofrecen unas características más limitadas en cuanto al día a día- hasta otros que sólo dan poco más de un día de conexión sin pasar por el cargador – el reloj de Apple, por ejemplo-. Todo ello, lógicamente, dependiendo de lo exigente que seas con los sensores y la caña que diariamente le des a tu cuerpo.En este aspecto, llama notablemente la atención la solución que han encontrado en el. Y es que han optado por la utilización de dos pantallas superpuestas una encima de la otra. Unaque representa la interfaz habitual y colorida de este tipo de relojes y otra LCD monocromo con la que poder consultar la hora, pasos y poco más. El cambio entre una y otra es automático por lo que a menos necesidad de uso de la AMOLED, mayor duración de la batería, oscilando desde los dos días hasta los 30, en función de sus diferentes modos.Aclaradas muchas de las dudas con las que puedes encontrarte a la hora de optar por un wearable que te ayude a potenciar tu físico, otras de las cuestiones diferenciadoras serán saber si sólo lo necesitas para ir al gimnasio, por ejemplo, o si por el contrario también te será de utilidad para facilitarte el resto de tu día a día; por ejemplo en la oficina.De eso saben mucho los propietarios del, mientras que la inmensa mayoría de smartwatches para Android no dejan de ser más que una prolongación de tu móvil en la muñeca en la que poder ver notificaciones y poco más.Por suerte, no son todos así y poco a poco intentan ir implementando opciones diferenciadoras. Unos aspectos en los que, por ejemplo, resalta nuevamente el mencionadode Mobvoi. Y es que si deseas poder contestar mensajes de Whatsapp desde tu reloj o responder llamadas –incluye un micrófono y altavoz incorporado- éste es tu mejor opción. Especialmente si eres usuario de Android, pues prácticamente no hay nada igual con sistema Wear OS. Otras excelentes opciones, por si fuera poco, son las de poder pagar con él mediante NFC o la de poder escuchar música a través de unos auriculares bluethoot, ya que dispone de 4 gb de memoria para ello.Por tanto, si estás decidido en adquirir un wearable para monitorizar tu práctica deportiva en estos tiempos que corren, estos son algunos de los aspectos principales que tendrás que tener en cuenta para tomar tu decisión: necesidad, rendimiento, sistema operativo, GPS, extras y precio. Una vez adquirido, no tendrás excusa para no ponerte la ropa de deporte y lanzarte a la nueva normalidad deportiva.