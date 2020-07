Cuando el ruido no es un problema

Los auriculares bluetooht in-ear se han convertido en un 'must' que todo el mundo quiere tener. Desde que Apple creara esta nueva burbuja de negocio con sus AirPods muchas han sido las marcas que con más o menos fortuna han querido subirse al carro después, hasta el punto de haber llegado hoy día a un amplio abanico donde elegir entre un sinfín de opciones; algunas de ellas, muy tentadoras. Si estás buscando un auricular bluetooth para tu smartphone y no sabes por cuál decidirte o si lo único que tienes claro al respecto es que no llevan cables, éste es tu artículo.

Lo primero que hay que tener en cuenta es el rango de precios en el que quieres moverte, ya que por 20-30 euros podrás encontrar una multitud de réplicas de los AirPods en los que bajo una estética bonita echarás en falta la calidad de sonido y duración de la batería. ¡Aléjate de ellas! También podrás encontrar por ese precio algunas gamas más básicas de marcas como Xiaomi que pueden ser una gran opción si no eres muy exigente en lo que buscas.

Sin duda, si lo que necesitas es unos altavoces de relativa calidad sin gastarte un riñón, lo ideal es irse entre los 50 y 100 euros; un segmento en el que podrás encontrar mucho bueno y bonito.

Entre las últimas novedades del presente 2020, por ejemplo, destacan con luz propia los Ticpods ANC de Mobvoi, recién salidos al mercado este verano. Unos auriculares que en estética están a medio camino entre la primera y segunda generación de los AirPods de Apple, aunque ligeramente más anchos, sin que su diferencia de precio se aprecie en lo que a calidad de sonido y duración de la batería se refiere.

Entre sus principales virtudes destaca una cancelación activa de ruido que en los TicPods ANC puede desactivarse siempre que nosotros queramos. También podemos elegir entre el ANC y la opción de captar los sonidos externos con su modo Sound-Passthrough, o SPM. Para que nos entendamos, se trata de un modo que emplea los micrófonos de los auriculares para amplificar los sonidos de nuestro alrededor y hacer que se compaginen con el audio que estemos escuchando en cada momento.

Los modos de sonido cambian con una leve presión en el botón incorporado en los auriculares, que llegan con un refuerzo de silicona que alcanza un sonido de alta definición incluso durante las llamadas.

Su facilidad de emparejamiento, soportando Bluetooth 5.0, y la posibilidad de utilizarlos de forma independiente son otros de sus aspectos a destacar. Así como su autonomía, pues los auriculares de Mobvoi disponen de una duración de entre 3,5 y 5 horas escuchando música y realizando llamadas de teléfono. La autonomía es mayor si desconectamos la cancelación activa de ruido. Los TicPods ANC, además, cuentan con su propia caja con batería extra para que los carguemos en movilidad, ofreciendo una autonomía máxima de 21 horas.

Los nuevos TicPods ANC de Mobvoi, por tanto, se presentan como una de las opciones más interesantes de este 2020, tanto para usuarios de Android como de Apple, pues son compatibles tanto con el asistente de Google como con Siri. Es decir, si buscas unos auriculares sin cables, económicos y de calidad, posiblemente estos sean los tuyos.