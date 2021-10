Juanma Moreno pide trabajar por la salud mental, más aún cuando "las secuelas de la pandemia no han ayudado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado este domingo por trabajar por la salud mental, más aún "cuando las secuelas de la pandemia no han ayudado".



Así lo ha expresado el presidente en una publicación difundida por Twitter coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, en la que ha destacado que ésta "es una realidad que no puede ser tabú ni un estigma".

No puede ser un tabú ni un estigma. Es una realidad. Y las secuelas de la pandemia no han ayudado a nuestra #SaludMental



Reconocerlo no es síntoma de debilidad. En #Andalucía lo hacemos y seguimos dando pasos para mejorar la respuesta en la Sanidad.#DíaMundialDeLaSaludMental pic.twitter.com/9ZPQatkewa