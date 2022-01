La Policía de Sevilla desaloja 680 personas en dos fiestas de Nochevieja en Pino Montano.

El Ayuntamiento de Sevilla ha culminado esta mañana el operativo especial de Nochevieja "sin incidencias destacables", salvo dos desalojos practicados en dos fiestas en Pino Montano con 680 participantes, una noche en la que ha destacado la importante participación de agentes y las actuaciones en la vía pública y en los dos locales citados por motivos de seguridad, carencia de documentación o no respetar las medidas y protocolos Covid.



El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, detalla en un comunicado que ha desarrollado un dispositivo de seguridad y movilidad durante la pasada Nochevieja que se ha resuelto "sin grandes incidencias".



En este operativo ha participado una gran cantidad de agentes que, en el caso de la Policía Local por ejemplo, representaba dos terceras partes de la plantilla. Las prioridades del dispositivo se identificaban con el control de establecimientos, los controles de alcoholemia y drogas en distintos puntos de la ciudad y las acciones contra las concentraciones de personas para el consumo de alcohol en la vía pública.



Las acciones más destacadas se correspondieron con la operación de la Línea Verde de desalojó y precintó de un local de la Calle Sociología por motivos de seguridad. En el momento de la intervención además se concentraban unas 500 personas que no respetaban las medidas Covid.



También se produjo una actuación similar en un local de la calle Astronomía que durante la mañana había quedado advertido de la imposibilidad de organizar fiestas debido a la carencia de la documentación correspondiente. En el momento de la intervención concentraba a unas 180 personas que tampoco respetaban las medidas y protocolos covid. Los agentes también actuaron en otro local de la misma vía en el que no se respetaban estas medidas.



Por otro lado, Bomberos de Sevilla intervino en un incendio declarado en una vivienda situada en la cuarta planta de un bloque de viviendas situado en la calle Satsumas del Distrito Cerro Amate en la que no había personas en el interior. No se registraron daños personales y se investigan las causas del origen que se ubica en la terraza y que se propagó hasta el interior provocando la afección de todo el inmueble.



El delegado Juan Carlos Cabrera, que participó desde la Jefatura Central de la Policía Local en la sede de Ranilla en el diseño del operativo junto a la alcaldesa en funciones, Sonia Gaya, ha destacado "el amplio despliegue que ha permitido culminar la nochevieja sin grandes incidencias y que no habría sido posible sin el compromiso y la diligencia de los efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil municipales".



"Tenemos que destacar la profesionalidad y la implicación de nuestros servicios públicos que velan por nuestra seguridad, nuestra protección y la garantía de nuestros derechos en un día tan señalado y en el contexto de la pandemia", ha concluido.





00:50 h. #Bomberos ha extinguido un incendio en un vivienda situada en la 4ª planta de un bloque de la calle Satsumas. No había nadie en el interior. Sin personas afectadas.

