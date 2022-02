UEFA confirma que el partido de esta noche entre Real Betis y Zenit no corre riesgo alguno de suspenderse

El ataque de Rusia a Ucrania, con bombardeos durante la pasada madrugada en la zona del Donbás, mantiene en vilo a todo el planeta pero no afectará al partido de Europa League

La anunciada guerra ya ha comenzado. Varias explosiones han sacudido distintas ciudades de Ucrania la pasada madrugada, tropas rusas han desembarcado en Odesa y se han producido bombardeos de artillería en la frontera con Rusia tras el anuncio por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, de iniciar una operación militar en la región del Donbás. Las reacciones de todo el mundo no se han hecho esperar. El Gobierno español, a través de Pedro Sánchez, los países de la Unión Europea, miembros de la OTAN y la ciudadanía, en general, no han tardado en mostrar una generalizada repulsa y condena por estos ataques.

Como no podía ser de otro modo, el mundo del Deporte no permanece ajeno al conflicto bélico que sacude a todo el planeta en las últimas horas. Las ligas de Ucrania han sido suspendidas 'sine die' y la selección de baloncesto de este país ha suspendido su último entrenamiento antes del encuentro que debe disputar este mismo jueves en Córdoba ante España y, si bien a esta hora no se baraja la suspensión, los jugadores han declarado a Canal Sur Radio que se encuentran "sin ánimos" después del ataque ruso a su país.

En este mismo sentido, en las primeras horas de la mañana de este jueves corría el rumor que apuntaba a una posible suspensión del choque de dieciseisavos de final de la Europa League entre el Real Betis y el Zenit de San Petersburgo, curiosamente patrocinado por una de las mayores empresas de gas de Rusia. Sin embargo, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, la UEFA ha confirmado a los clubes que no se verán afectados por esta crisis bélica y que el choque previsto para las 21:00 horas de hoy en el estadio Benito Villamarín de Sevilla no corre riesgo alguno. Hasta la capital andaluza han viajado unos 200 aficionados rusos.

A nivel regional, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha expresado este jueves al inicio de la segunda sesión del Pleno de la Cámara autonómica la "repulsa y condena" del ataque de Rusia a Ucrania, que se ha desencadenado en la madrugada de este jueves, por cuanto ha estimado que "una guerra nunca puede ser solución de ningún conflicto".

Antes de dar inicio a la actividad del Parlamento autonómico, Bosquet ha tomado la palabra, con el convencimiento de que entiende que habla "en nombre de todos", para expresar entonces "la más firme condena" tras considerar que el ataque ruso a Ucrania "en modo alguno puede estar justificado".

"Nos hemos levantados todos con una noticia bastante desagradable, no es plato de buen gusto el hecho de que se haya iniciado la guerra en Ucrania", ha afirmado la presidenta del Parlamento, quien ha recibido a la conclusión el aplauso de los diputados presentes en el salón de Plenos.