Tras comprar Twitter, Elon Musk se lanza a por Coca-Cola; quiere recuperar la cocacaína como uno de sus ingredientes

La broma del propietario de Tesla se ha viralizado en redes sociales

El multimillonario Elon Musk, propietario de Tesla, ha comprado Twitter por 44.000 millones de dólares. Un movimiento que, según algunos, podría cambiar el devenir de Internet, queriendo convertir Musk a la red social del pajarito en "la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo".

En cualquier caso, Musk ya está haciendo uso de su nuevo 'juguete', habiéndose vitalizado un comentario suyo en la citada red social. Y es que dicho tuit va camino de convertirse en la interacción más comentada y celebrada hasta la fecha. Una broma, o no, conociendo el historial de Musk, que ha despertado más de una risa.

Y es que según uno de sus mensajes en Twitter, Elon Musk quiere comprar ahora Coca-Cola para recuperar la receta original, introduciendo así un ingrediente prohibido. "Luego compro Coca-Cola para volver a poner la cocaína", ha comentado el presidente y cofundador de Tesla. Un broma del magnate sudafricano que, desde hace años, utiliza la red social para burlarse de sus detractores y fantasmear con sus 87 millones de seguidores.

No es el tuit sobre Coca-Cola la única broma al respecto de Musk, quien también se ha referido a otra conocida marca de bebidas energéticas como es Red Bull. "'Una patada en el culo de Red Bull", ha ironizado Musk tras dar a conocer su irrisoria propuesta de recuperar la cocaína para Coca-Cola. Eso sí, luego puntualizó que todo se trataba de una broma: "¡Hagamos que Twitter sea lo más divertido posible!".



Musk ha dejado claro también a su legión de seguidores que no puede hacer ningún tipo de milagros y les ha recordado que hace poco también prometió comprar McDonald's para arreglar todas las máquinas de helados: "Escuchad, yo no puedo hacer milagros, ¿de acuerdo?".

Next I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in