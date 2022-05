El burrito serranito, la Semana Santa del Día de Muertos... El Rangers desata la guasa sevillana en redes

El Rangers, en sus redes sociales, apuntó a la final de Europa League en Sevilla con un sombre mexicano... Las respuestas no se hicieron esperar

Este próximo miércoles se jugará en el Ramón Sánchez-Pizjuán la final de la Europa League entre el Eintracht de Fráncfort alemán y el Glasgow Rangers escocés. En Sevilla ya espera la copa, que llegó este pasado martes en barco por el río Guadalquivir.

David Guevara, delegado de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, cree que "esta final de la Europa League es una oportunidad para seguir fortaleciendo la marca Sevilla", por cuanto los dos finalistas "vienen de grandes mercados turísticos para la ciudad", Alemania y Gran Bretaña.

Guevara destacó las "muchas actividades paralelas" organizadas "para que toda Sevilla disfrute de esta final" y considera "normal que tantos aficionados de ambos equipos quieran venir", aunque ello también "representa un desafío" porque el consistorio "trabaja para que no haya conflictos. Sevilla no invita a otra cosa que no sea el disfrute. Será la gran fiesta del deporte".

El concejal hispalense informó de que "150 millones de personas estarán pendientes de la final", cuyo "impacto económico directo ronda los 60 millones de euros", si bien espera "superar con creces esa cifra" gracias a la cobertura que los medios de comunicación de todo el mundo harán del evento.

Muy llamativo ha sido en los últimos días como el Rangers, a través de sus redes sociales, ha apuntado a su siguiente parada, la final de la Europa League, con una fotografía del balón de la Europa League con un gorro mexicano. Una peculiar instantánea que, lógicamente, no pasó desapercibida en redes sociales por ningún sevillano.

Desliz del CM del Rangers, o ironía viral. Sólo ellos lo saben€ Lo cierto es que en redes propició muchas respuestas, algunas de las más imaginativas. Desde una fotografía de un serranito llamándolo burrito hasta instantáneas de la celebración del Día de muertos en México apuntando a la Semana Santa.

Algún sevillano quiso echar un cable al conjunto escocés, mostrándole la diferencia entre el sombrero cordobés y el sombrero mexicano. Otros, sin embargo, ironizaron aún más, apuntando a la Maestranza como el coliseo o al Sánchez-Pizjuán, estadio en el que se jugará la final, como el Estadio Azteca.