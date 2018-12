Praet renueva para poder salir

El internacional belga Dennis Praet, de 24 años, es uno de esos futbolistas que lleva años en la agenda del Sevilla FC, habiendo negociado su contratación en más de una ocasión desde tiempos de Monchi sin que las negociaciones y las cifras llegaran a los parámetros que la entidad blanquirroja entendía oportunas para cerrar el acuerdo y, cuando hubo acuerdo, el de San Fernando frenó el negocio por la marcha de Emery y la consiguiente llegada de unSampaoli que exigía mediapuntas puros.

Ahora, defendiendo la elástica de la Sampdoria, vuelve a vivir un momento dulce como profesional (15 partidos disputados, consiguiendo un gol y dos asistencias), después de que el mediocentro viera mermado su rendimiento en el Anderlecht debido a las lesiones. De ahí que no sea de extrañar que el belga sea uno de los futbolistas de la 'Samp' que más se ha revalorizado en los últimos tiempos (su valor actual según Transfermarkt es de 25 millones de euros) y que el conjunto italiano lo haya renovado recientemente hasta 2021; un movimiento que, según el propio futbolista, no cambia nada su futuro, pues más que atarlo con el club de Génova es un primer paso para salir y que su actual propietario tenga una posición de peso en el mercado.

Es decir, que aceptó renovar a cambio del compromiso del club de facilitarle una salida si llega una propuesta interesante para todos. Eso, y una suculenta subida de sueldo. Así lo explica el propio Praet durante una entrevista con el tabloide Het Nieuwsblad: "Me gusta estar aquí, la 'Samp' me ha demostrado que puede venderme cuando sea el momento adecuado. Estaba interesado en prolongar, pero si no había un acuerdo, no lo había. Entonces, hace sólo dos semanas, recibí una oferta y acepté hasta 2021. Es un contrato a largo plazo, me gusta estar aquí, pero esto también ayuda a garantizar que la Sampdoria mantenga una posición sólida en el comercio. Siempre tengo la ambición de ir a más y, tal vez, intentar algo nuevo, pero sin ninguna prisa. La Sampdoria es un club que ha demostrado saber vender a sus jugadores cuando es el momento adecuado".

El Sevilla, mientras, guarda informes positivos y Banega sigue sin recambio...