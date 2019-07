El Leganés rechaza una millonada por En Nesyri

Lo tendrá complicado este verano el Leganés para retener a uno de sus mejores jugadores. Se trata del delantero marroquí Youssef En Nesyri, de 22 años, y que tras disputar la Copa África ya se encuentra trabajando en la pretemporada del conjunto 'pepinero'.

Pero la buena campaña que realizó con el conjunto madrileño, en la que hizo once dianas entre Liga y Copa, podría hacerle cambiar de aires. El equipo más interesado a día de hoy en es el Brihgton, tal y como apunta el diario As.

El conjunto inglés ha llegado a ofrecer los 20 millones de euros que marca su cláusula de rescisión a pagar en dos plazos, pues prefiere llevarse al jugador vía traspaso antes que tras depositar el dinero en la sede LaLiga.

Sin embargo, el Leganés no está por la labor de dejarlo marchar y ha rechazado la oferta. De esta forma, al Brighton no le ha quedado más remedio que hacer una última intentona, esta misma mañana según informa As, por valor de 20 millones pero en un solo pago.

El Brighton no parece dispuesto a tirar la toalla, pues se trata ya de la tercera oferta que traslada al conjunto 'pepinero', tras una primera de 15 millones en un solo pago y una segunda de 20 en dos plazos, todas rechazadas.

El Leganés aún no ha respondido a esta última oferta. La idea del club madrileño era intentar sacar algo más de lo que marca su cláusula pero no se descarta que finalmente acepten dicha propuesta.