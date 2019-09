Jugadores libres en busca de destino

El mercado está cerrado, pero aún hay posibilidad de inscribir jugadores. El requisito es que estuvieran libres antes del cierre de la ventana de transferencias.

Entre los más apetecibles sigue estando un Ben Arfa que no ha encontrado nada que le motive. "Es como una mujer, si no te excita, mejor dejarlo pasar", ha comentado el ex del Rennes.

En el capítulo de pivotes, si el Betis desea incorporar a algún futbolista también hay opciones, aunque Ángel Haro dejó claro ayer que no habrá movimientos hasta enero.



En la galería, repasamos los nombres.