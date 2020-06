Okay Yokuslu, en la órbita del Sevilla

Okay Yokuslu, en la órbita del Sevilla UESyndication.

El final de LaLiga se acerca y tras el retraso en la competición provocado por la pandemia de la Covid-19, habrá menos vacaciones hasta el comienzo de la próxima temporada, fijado para las primeras semanas de septiembre. La reanudación de la competición ha traído consigo también la reactivación del mercado de fichajes.

En este sentido, hoy sale a la luz el nombre de un posible objetivo del Sevilla Fútbol Club. Se trata del pivote turco del Celta de Vigo Okay Yokuslu. Según apunta el diario As, Monchi ha puesto sus ojos en el jugador celeste de cara a la próxima temporada cuya cláusula de rescisión es nada más y nada menos que de 40 millones de euros y tiene contrato en vigor hasta 2023.

A sus 26 años, el centrocampista turco ha crecido en Vigo y en el Sevilla creen que su evolución puede dar un salto más en Nervión. Okay llegó al Celta en el verano de 2018 después de pagar 6 millones de euros al Trabzonspor.

"Okay tiene como objetivo ir a un equipo grande tras acabar su etapa en el Celta y así el club también ingresaría una cantidad importante", desvelaba no hace mucho el agente del turco, Batur Altiparmak, también al diario As. Entre la directiva del Celta y del Sevilla existe una gran relación, buena prueba de ello ha sido el reciente traspaso exprés de Nolito al conjunto vigués, lo que podría ayudar en una futura negociación por el centrocampista turco.