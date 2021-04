Tras el de Álex, Mandi y Fekir, Loren realiza un movimiento mirando al mercado

No está atravesando, precisamente, por su mejor momento en el Betis, donde parte siempre rezagado respecto al resto de delanteros desde que Setién lo promocionara en el mercado invernal de la 17/18. Entonces, siete goles en 15 partidos ayudaron a que el equipo se metiera en la Europa League, pero, incluso con el propio técnico cántabro, Sanabria siempre estuvo por delante desde la 18/19. Hasta Jesé reconvertido obtuvo un protagonismo proporcionalmente mayor. Con todo, Loren Morón (27) ha mantenido el pulso con dignidad. Ocho tantos y cuatro asistencias en 45 encuentros dieron paso en la 19/20, con Rubi, a un 12+3 que lo convirtió en 'pichichi', por delante de sus competidores, pese al fichaje estrella de Borja Iglesias que salió rana de partida.

El marbellí, con un pie fuera prácticamente en cada ventana 'motu proprio' o empujado por las necesidades del club, siempre ha priorizado hacer carrera en Heliópolis. Rechazó o no prestó demasiada atención a los 'cantos de sirena' de Lokomotiv de Moscú, Barcelona, West Bromwich Albion o Celta, de más a menos en cuanto a repercusión económica para un Betis que apenas invirtió unos miles de euros en ficharlo para su filial y que se frotaba las manos con una plusvalía que, en su día, fijó en no menos de 15-16 millones, rechazando, según las malas lenguas, una docena antes de que la pandemia dinamitara el mundo del fútbol.

Loren sigue de verdiblanco y, tras la marcha en enero de Sanabria al Torino, parecía tener el horizonte más despejado. Borja no acababa de arrancar, pero la suerte le está siendo esquiva, hasta el punto de que Juanmi, más extremo que artillero, le ha adelantado por la derecha en las preferencias de Pellegrini, que le dio la oportunidad pese a su convulso verano por culpa del Covid persistente. El chileno le dio la camiseta de titular con el cambio de año, con cinco guiños seguidos desde el inicio en LaLiga (ocho en nueve jornadas), en gran parte por un trabajo oscuro que no se reflejó en goles (no marca desde noviembre de 2020), pero sí en otras acciones, como el penalti provocado en el primer derbi.

Un único tanto, el despertar del 'Panda' y la irrupción de Juanmi han defenestrado casi totalmente al '16', que solamente suma cuarenta y cinco minutos (la segunda mitad en Elche) en mes y medio de competición. Contra el Atlético de Madrid, incluso, se quedó en el banquillo (con Borja lesionado) mientras el míster improvisaba con un falso 9 que se repartieron Joaquín, Fekir y Tello. Luego, entraría su paisano. Sin opciones para un Loren que, esta vez sí, ha realizado un movimiento capital para que su futuro cambie.

De esta manera, una 'story' en Instagram de 'You First Sports' avanza el inminente cambio de agencia del ariete costasoleño, a quien no se identifica, pero que aparece ataviado con el logo de la empresa, que lleva igualmente los designios de otros béticos, como Guardado y Sidnei. Loren abandona, de esta manera, a René Ramos, con quien firmó su reciente mejora de contrato y ampliación hasta 2024. La idea, a falta de confirmación, no es otra que aprovechar la repercusión de la institución de origen sevillano y que, con Álvaro Torres a la cabeza, se ha convertido en una de las más importantes de Europa, asesorando a 'cracks' como Fabián, Gerard Moreno, Luis Alberto, Álex Berenguer, 'Cucho' Hernández o Mariano Díaz.

Se trata de un giro estratégico que, en un año capital como 2021, a las puertas de una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos o una Copa América, muchos futbolistas desean aprovechar para tener más presencia en las listas de clubes y directores deportivos de Ligas más pudientes que la española en estos momentos. Lo mismo le ocurrió a Mandi, que rompió con sus anteriores agentes para firmar por Wasserman, que ha tramitado su renovación y está cerca de llevárselo al Inter. O Nabil Fekir, que ha seguido los pasos de su hermano hacia Promoesport, que también 'cazó' al emergente Paul Akouokou. Álex Moreno, muchos años bajo los designios de Marc Bernaus, se ha decantado recientemente por el agente de las estrellas Pini Zahavi, que lleva a Lewandowski, entre otros.