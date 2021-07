Maksimovic y el orden de prioridades del Betis: así está cada vía para suplir a Mandi

Vuelve a la órbita del Real Betis Nikola Maksimovic (29), central serbio de 1,93 que acaba de terminar oficialmente su vinculación con el Nápoles. Llevaban los partenopeos un año tratando de cerrar su renovación, aunque, según deslizan desde el entorno del zaguero, sin ir nunca de verdad. Unas ligeras subidas de sueldo y una mayor de cláusula que el agente, Fali Ramadani, fue rechazando paulatinamente hasta que la intentona final de los partenopeos, doblando sus emolumentos, sonó a desesperada, pero incluyendo un ultimátuma ('lo tomas o lo dejas') que no sentó nada bien al ex de Estrella Roja, Torino y Spartak de Moscú, después de un lustro en el otrora San Paolo.

Ahora, el balcánico ha decidido explorar otros destinos, con la Serie A como prioridad, aunque no han fructificado los contactos con Lazio e Inter, sin que el resto, en principio, le llame la atención. Fuera, su nombre está sobre la mesa de Valencia, Betis o West Ham, si bien, a día de hoy, ninguno de ellos ha dado el paso. Queda descartado, por tanto, el rumor que circula por las redes de que los verdiblancos han llegado a un principio de acuerdo con Maksimovic. Lo desmienten rotundamente desde la planta noble del Benito Villamarín, donde sí es cierto que han abierto un poco el abanico, ante las complicaciones para atar a alguno de la 'short list' de Cordón.

Las dificultades para relevar a Mandi con un central de garantías, con experiencia internacional y un perfil quizás más agresivo que el del franco-argelino, eran esperadas, todo sea dicho, en Heliópolis. Al ya villarrealense no pudieron darle los dos millones de euros netos que pedía por temporada, un listón que sigue existiendo para su sustituto. Por eso, resultaba inviable atender la solicitud de Balbuena, incluido en la nómina de futuribles por petición expresa de Pellegrini, que lo conocía del West Ham y había hablado con él, si bien el dinero ha pesado más: el Dinamo de Moscú sí llega a los 2,5 kilos netos y cuatro temporadas exigidas por el paraguayo, que tampoco desea sacrificar una jugosa prima de fichaje al llegar libre (4-5 millones de euros).

Como con el resto, el Betis se posicionó muy por debajo de esas cifras, amén de que no está dispuesto a atarse más de tres años con quien bordee o supere la treintena. Es el caso también de Maksimovic, si bien el serbio tiene un aliciente que comparte con Luiz Felipe, sin duda el 'top 1' por muchas razones: es el más joven y revalorizable de todos, el que más calidad posee en la salida y su caché actual es accesible para los verdiblancos, como el de Nikola. De esta forma, el ex del Nápoles cobra 1,2 millones libres de impuestos en Italia, desdeñando las propuestas de 1,4 y 1,6 que le presentó Aurelio de Laurentiis a lo largo de 2020. Tras abandonar las negociaciones, en el Diego Armando Maradona aceptaron llegar a 2,4, bonus incluidos, pasando su cláusula liberatoria de 55 a 65 millones de euros hasta 2023. No hubo tampoco acuerdo, por extemporáneo, aunque eso es más o menos lo que quiere el balcánico.

Según la última conversación con Lian Sports, a través de un intermediario autorizado, existe la posibilidad de alcanzar un entendimiento por un salario en torno a los 2 kilos, prorrateando la prima de fichaje en un contrato de media-larga duración, pero el Betis lo ha aparcado, a sabiendas de que el avance de los días juega a su favor. Perderá alternativas, claro, aunque, en los parámetros en que se está moviendo el fútbol actualmente, cada vez son menos las locuras en el apartado económico. Inicialmente, no habrá novedades en el eje de la zaga para la vuelta a los entrenamientos de Pellegrini y los suyos la próxima semana, pues habrá que esperar a que los tentados bajen a la tierra en sus pretensiones.

Han aparecido otras vías que, por ahora, no se explorarán, como ya se apuntó en ESTADIO. El ofrecimiento a Celta y otros clubes de LaLiga de Mustafi no desagrada del todo, pero el alemán apenas jugó el curso pasado y pide, al estar libre, un sueldo alto. La lista de centrales preferidos es la archiconocida, acaso con Maksimovic por el descartado Balbuena, pues Luiz Felipe todavía no ha ampliado su contrato con la Lazio (que le da 1,5 kilos hasta 2026, menos que el Betis, si bien allí no aceptan la oferta a la baja por un porcentaje de su pase ni cederlo con opción de compra y que renueve un año). Por ahora, eso está en 'stand-by', igual que el acercamiento a Rugani: en La Palmera no pagarán ni cuatro millones ni una cifra por el estilo, pero el italiano gusta si, al final, la Juventus tiene que cederlo de nuevo a finales de verano. Eso sí, es el que más cobra del póquer mencionada: alrededor de 3 millones netos.